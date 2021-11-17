https://tr.sputniknews.com/20211117/akdenizi-gecmeye-calisan-gocmen-teknesinde-10-kisinin-cesedi-bulundu--1050895163.html

Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinde 10 kişinin cesedi bulundu

Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinde 10 kişinin cesedi bulundu

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerle dolu bir teknede 10 kişinin... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:36+0300

2021-11-17T15:36+0300

2021-11-17T15:36+0300

dünya

göçmen

göçmen krizi

sınır tanımayan doktorlar (msf)

akdeniz

göçmen teknesi

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MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'in orta kesimindeki göç hareketliliği ve göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran 'Alarm Phone' isimli sivil oluşumun dün yaptığı çağrı üzerine, Libya'nın 30 mil açığında bir tekneye kurtarma müdahalesi yapıldığı belirtildi.'Geo Barents' isimli arama-kurtarma gemisinin operasyonu sonucu tekneden 99 kişinin kurtarıldığı, bu sırada çok kalabalık olan teknenin iç kısımlarında 10 göçmenin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.MSF’nin paylaşımında, "10 önlenebilir ölüm. Aynı, yıl başından beri Akdeniz’i geçmeye çalışırken can veren diğer 1225 insan gibi. 13 saat denizde sürüklendikten sonra boğularak hayatını kaybeden 10 insan daha. Akdeniz’in orta kesimi ölümcül bir rota. 2021’de bu nasıl kabul edilebilir?" ifadelerine yer verildi.Akdeniz'deki düzensiz göç sorunuAkdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeili STK'ler kurtarıyor.Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da içi çok kalabalık olduğu için göçmenlerin havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210624/1044812142.html

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göçmen, göçmen krizi, sınır tanımayan doktorlar (msf), akdeniz, göçmen teknesi