https://tr.sputniknews.com/20211117/aktor-dornan-grinin-elli-tonu-serisinden-pisman-degil-1050879269.html
Aktör Dornan, 'Grinin Elli Tonu' serisinden pişman değil
Aktör Dornan, 'Grinin Elli Tonu' serisinden pişman değil
Kitap ve filmleri yayınlandığı dönemde çok konuşulan 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) serisinde Christian Grey karakterini canlandıran oyuncu Jamie... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T10:02+0300
2021-11-17T10:02+0300
2021-11-17T10:02+0300
sinema
grinin elli tonu (film)
jamie dornan
film
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Rotten Tomatoes'ta ne eleştirmen ne de izleyici puanından yüzde 50'yi geçebilen 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) serisinde 'Christian Grey'e hayat veren ve Anastasia Grey rolündeki Dakota Johnson ile başrolü paylaşan Jamie Dornan, British GQ dergisine verdiği demeçte, ilk başta rol Charlie Hunnam'a verildiğinde aslında sevindiğini anlattı. Ancak Charlie'nin çekilmesinin ardından rolü kabul eden Dornan, filmler kitaplardan fazla uzaklaşmadığı için çıplaklık ve seks sahnelerinden ötürü gelecek eleştirilere hazırlıklı olduğunu da söyledi: "Filmler, kitaplardan uyarlamaydı ve kitaplara oldukça fazla bağlı kalıyorduk. Hayran kitlesi kitapları seviyordu. Gerçekten seviyorlardı, tutkuyla seviyorlardı, eleştirmenler ise hiç haz etmiyordu." Tüm bunlara rağmen seride oynama kararından pişman olmadığını çünkü kariyerinde kendisini daha ileri taşıdığını belirten Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20160229/altin-ahududu-grinin-elli-tonu-1021202278.html
https://tr.sputniknews.com/20191220/grinin-elli-tonu-son-10-yilin-en-cok-satanlar-listesinde-ilk-3u-kimseye-birakmadi-1040879822.html
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sinema, grinin elli tonu (film), jamie dornan, film
Aktör Dornan, 'Grinin Elli Tonu' serisinden pişman değil
Kitap ve filmleri yayınlandığı dönemde çok konuşulan 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) serisinde Christian Grey karakterini canlandıran oyuncu Jamie Dornan zamanında kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen bu seride yer almış olmaktan pişman değil.
Rotten Tomatoes'ta ne eleştirmen ne de izleyici puanından yüzde 50'yi geçebilen 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) serisinde 'Christian Grey'e hayat veren ve Anastasia Grey rolündeki Dakota Johnson ile başrolü paylaşan Jamie Dornan, British GQ dergisine verdiği demeçte, ilk başta rol Charlie Hunnam'a verildiğinde aslında sevindiğini anlattı.
Ancak Charlie'nin çekilmesinin ardından rolü kabul eden Dornan, filmler kitaplardan fazla uzaklaşmadığı için çıplaklık ve seks sahnelerinden ötürü gelecek eleştirilere hazırlıklı olduğunu da söyledi: "Filmler, kitaplardan uyarlamaydı ve kitaplara oldukça fazla bağlı kalıyorduk. Hayran kitlesi kitapları seviyordu. Gerçekten seviyorlardı, tutkuyla seviyorlardı, eleştirmenler ise hiç haz etmiyordu."
Tüm bunlara rağmen seride oynama kararından pişman olmadığını çünkü kariyerinde kendisini daha ileri taşıdığını belirten Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim" dedi.