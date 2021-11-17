https://tr.sputniknews.com/20211117/almanyadan-kuzey-akim-2nin-sertifikasyon-surecinin-durdurulduguna-iliskin-siyasi-aciklama-yok-1050875853.html

‘Almanya'dan Kuzey Akım-2’nin sertifikasyon sürecinin durdurulduğuna ilişkin siyasi açıklama yok’

‘Almanya'dan Kuzey Akım-2’nin sertifikasyon sürecinin durdurulduğuna ilişkin siyasi açıklama yok’

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Çijov, Almanya'dan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulduğuna ilişkin herhangi bir siyasi... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T03:15+0300

2021-11-17T03:15+0300

2021-11-17T03:15+0300

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almanya

kuzey akım-2

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Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Moskova’nın Almanya'dan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulduğuna ilişkin herhangi bir siyasi açıklama duymadığını kaydetti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Çijov, “Her şeyden önce, Kuzey Akım-2 projesinin alıcısı durumundaki Almanya’dan şu ana kadar herhangi bir siyasi açıklama duymadık” dedi.“Kuzey Akım 2’nin sertifika süreci ile Polonya-Belarus sınırındaki göç krizi arasında bağlantı olup olmadığı” sorusunu Çijov, “Bence hayır, böyle bir sonuç çıkarmamak gerekiyor. Birincisi, bu sertifikasyon süreci ile ilgili bir konu, ikincisi, sürecin dondurulması değil, geçici süreyle askıya alınmasıyla ilgili. Ne ile bağlantılı olduğuyla ilgili aceleci sonuçlar çıkarmadan önce ne olduğunu anlamamız gerekiyor” şeklinde yanıtladı.Daha önce, Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur, Rusya’dan ülkeye uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının onay sürecinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Bundesnetzagentur yetkilileri, onay sürecinin yeniden başlatılması için boru hattının operatör şirketinin Almanya yasaları ile uyumlu hâle gelmesi gerektiğini belirtmişti.

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rusya, almanya, kuzey akım-2