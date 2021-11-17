https://tr.sputniknews.com/20211117/ankara-kahvehanelerinde-caya-zam-kahvenin-40-yil-hatiri-vardi-bizim-kahvecinin-hic-hatiri-yokmus-1050897122.html

Ankara kahvehanelerinde çaya zam: 'Kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bizim kahvecinin hiç hatırı yokmuş'

Ankara kahvehanelerinde çaya zam: 'Kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bizim kahvecinin hiç hatırı yokmuş'

Ankara’daki kahvehanelerde çaya zam geldi. Kahvehanelerde 2.5 liraya satılan çay artık 3.5 lira oldu. Ankara Kahveciler Odası Başkanı Güven, çaya ve şekere... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:09+0300

2021-11-17T16:09+0300

2021-11-17T16:25+0300

dolar

çay

türkiye

zam

şeker

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Başkentliler artık çayı zamlı içecek. Çay ocaklarında 1 lira 70 kuruşa satılan çay 2 lira 50 kuruşa, kahvehanelerde 2 lira 50 kuruşa satılan çay 3 lira 50 kuruşa, kafeteryalarda 3 lira 50 kuruşa satılan çay da 4 lira 50 kuruşa çıktı.Buralarda satılan bütün içeceklere, aynı oranda zamlar yapıldı.‘Doların yükselişi bize son derece yansıdı’T24’ün Anka’dan aktardığına göre, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve zam yapmak zorunda kaldıklarını anlatarak, şunları söyledi:‘Orta direk çöktü, zengin zengin oldu, fakir de fakir oldu’‘Yüzde 48 zamlar bizi üzdü’‘Müşteri veremiyor, alım gücü yok’Pandemi nedeniyle işlerinin düştüğünü vurgulayan Güven, “200 çay satıyorduk, 100 çay satıyoruz. 3 elaman çalıştırıyorduk, bir eleman çalıştırıyoruz. Sıkıntı büyük” dedi.Müşterinin artık çay da içemediğini kaydeden Güven, “Eskiden mesela 10 çay içiyordu, şimdi 5 çay içiyor. Her gün bir kahvede 10-20 lira çay parası verdiği yok. Veremiyor. Alım gücü yok” diye vurguladı.Kahvehaneci Ağca: Eskisi gibi müşteri yokKahvehaneci Tamer Ağca, 2-3 masada oturan müşterilerle iş yapmaya çalıştıklarını aktararak, “Kiramızı ödeyemiyoruz. Üç tane işçi çalıştırırken bir tane işçiye düşürdük. Hükümetten destek bekliyoruz” dedi. Ağca, şekere gelen zamlara ilişkin, “Şekeri 30 liraya alıyorduk, 55 lira oldu. Çayı 25 liraya alıyorduk, 35 lira oldu. Millet çay içemiyor. Beş parti oynayanlar bir, iki parti oynuyor kalkıyor. Eskisi gibi müşterimiz yok” diye konuştu.Veresiye defterinde çay borcuAğca, insanların çayı bile veresiye yazdırdığını söyleyerek, “Yeri geliyor günlük 10-20 lira veremeyen oluyor. Aybaşını bekliyoruz. Şu anda belki 25 bin liraya yakın alacak vardır” dedi. Ağca, yurttaşların borcunu ödeyemediğini vurgulayarak, “Bekliyorsun, aybaşını bekliyorsun. Aybaşında insan gelmiyor. Öbür ay geldiği zaman da ‘param yok’ diyor. Müşteri de haklı. Çay 1.5 lira, 2 liraydı. Şu anda 3 lira oldu. 3.5 liraya yapmaya korkuyoruz. 3.5 lira yapsak müşteri hiç gelmeyecek” dedi.Kahvehaneci Okan Çağan, kağıda, çaya, şekere zam geldiğini aktararak, “Kağıt, şeker fabrikalarının kapatılmasının sonucu bu. İnanıyorum ki bütün vatandaşlar da artık bunu görüyordur. Şeker pancarı üretiliyor. Fabrikamız olmadığı için işletemiyoruz. Şeker cenneti ülkemizde, şekeri Avrupa’nın en pahalı şeklinde alıyoruz” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211117/dolattl-kuru-1050-seviyesini-gordu-1050887206.html

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dolar, çay, zam, şeker