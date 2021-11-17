https://tr.sputniknews.com/20211117/ankarada-makas-atan-arac-3-ayri-kazaya-sebep-oldu-1050899986.html

Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu

Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu

Ankara'da kimliği belirsiz bir sürücü makas atmaya çalıştığı sırada 3 kazaya yol açtı. Bir aracın savrulmasına sebep olan sürücü, olay yerinden hızla kaçarken... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:57+0300

2021-11-17T16:57+0300

2021-11-17T16:57+0300

türkiye

ankara

trafik kazası

otoyol

otomobil

makas atma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050899775_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_c82a18636ed9f6bc1e04914aa7616753.png

Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, ilk olarak bir aracın savrulmasına sebep oldu.Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, yarış yaptığı iddia edilen araçlardan biri makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 2 araç daha refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

https://tr.sputniknews.com/20211011/bahcelievlerde-makas-kazasi-araclar-savrularak-durabildi-1049714178.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, trafik kazası, otoyol, otomobil, makas atma