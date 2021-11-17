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Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu
Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu
Ankara'da kimliği belirsiz bir sürücü makas atmaya çalıştığı sırada 3 kazaya yol açtı. Bir aracın savrulmasına sebep olan sürücü, olay yerinden hızla kaçarken... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:57+0300
2021-11-17T16:57+0300
türkiye
ankara
trafik kazası
otoyol
otomobil
makas atma
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Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, ilk olarak bir aracın savrulmasına sebep oldu.Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, yarış yaptığı iddia edilen araçlardan biri makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 2 araç daha refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.
https://tr.sputniknews.com/20211011/bahcelievlerde-makas-kazasi-araclar-savrularak-durabildi-1049714178.html
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ankara, trafik kazası, otoyol, otomobil, makas atma

Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu

16:57 17.11.2021
© DHA Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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Ankara'da kimliği belirsiz bir sürücü makas atmaya çalıştığı sırada 3 kazaya yol açtı. Bir aracın savrulmasına sebep olan sürücü, olay yerinden hızla kaçarken bir tır sürücüsü de savrulan araca çarpmamak için yoldan çıktı.
Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, ilk olarak bir aracın savrulmasına sebep oldu.
Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, yarış yaptığı iddia edilen araçlardan biri makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı.
Aynı yöne giden 2 araç daha refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.
Bahçelievler'de makas kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
TÜRKİYE
Bahçelievler'de makas kazası: Araçlar savrularak durabildi
11 Ekim, 15:34
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