Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu

Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, ilk olarak bir aracın savrulmasına sebep oldu.Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, yarış yaptığı iddia edilen araçlardan biri makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı. Aynı yöne giden 2 araç daha refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.
Ankara'da kimliği belirsiz bir sürücü makas atmaya çalıştığı sırada 3 kazaya yol açtı. Bir aracın savrulmasına sebep olan sürücü, olay yerinden hızla kaçarken bir tır sürücüsü de savrulan araca çarpmamak için yoldan çıktı.
Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, ilk olarak bir aracın savrulmasına sebep oldu.
Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, yarış yaptığı iddia edilen araçlardan biri makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı.
Aynı yöne giden 2 araç daha refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.