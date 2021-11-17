Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211117/arastirma-gunes-sisteminin-9-gezegeni-kesfedilmis-olabilir-1050900120.html
Araştırma: Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni keşfedilmiş olabilir
Araştırma: Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni keşfedilmiş olabilir
Kızılötesi Astronomik Uydu (IRAS) tarafından 1983'te toplanan verilerin bir analizini yapan İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nden gökbilimci Michael... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:57+0300
2021-11-17T16:57+0300
yaşam
güneş sistemi
uzay
keşif
araştırma
gezegen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/49/1040394994_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c254c118e607babe3b88d9f4e52e29a.jpg
Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde görülmeyen bir gezegenin varlığına dair spekülasyonlar uzun yıldır yapılmakta ancak 2016'da yeni kanıtlar öne süren bir makalenin yayınlanmasıyla tartışma yeni bir boyuta taşındı.Caltech'ten gökbilimciler Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki küçük nesnelerin, sanki büyük bir şeyin yerçekimi etkisi altında bir kalıba itilmiş gibi garip bir şekilde yörüngede döndüklerini buldu.Makalede, "IRAS’ın görüntülerinin kalitesinin düşük olduğu ve araştırma kabiliyetinin en uç sınırındaki gökyüzünün çok zor bir bölümünde uzak kızılötesi algılamalar için kullanıldığı göz önüne alındığında, bu adayın gerçek olma olasılığı çok büyük görünmüyor, ancak, 9. gezegen hipotezinin ne kadar ilgi gördüğü göz önüne alındığında, önerilen parametrelere sahip ve önerilen gökyüzü bölgesinde bir nesnenin gezegensel gözlemlerle tutarsız olup olmadığının kontrol edilmesi faydalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.IRAS, 1983'ün ocak ayından itibaren 10 ay boyunca göğün yüzde 96'sının uzak kızılötesi araştırmasını yapan bir projeydi.Kullanılan bu dalga boyunda, 9. gezegen gibi küçük, soğuk nesnelerin tespit edilebileceği düşünülüyor. Rowan-Robinson, bu nedenle verileri 9. gezegen ile tutarlı parametreleri kullanarak yeniden analiz etmeye karar verdi.Uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 250 bin nokta kaynağından sadece 3'ü 9. gezegen adayı olarak ilgi çekiyor. Haziran, temmuz ve eylül 1983'te uydu, gökyüzünde hareket eden bir nesne gibi görünen şeyi tespit etti.Fakat tüm bunların kesin bir tespit olmaktan çok uzak olduğu görüldü. Kaynağın göründüğü gökyüzü bölgesi, düşük galaktik enlemde, yani galaksinin düzlemine yakındı. Bu da uzak kızılötesinde parlayan filamentli bulutları barındıran galaktik sirrusun güçlü bir şekilde araya girmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla tespit edilen kaynakların bu bulutlardan gelen parazit olması olasılığı da bulunuyor.Rowan-Robinson ise, 2008'den beri faaliyette olan bir başka son derece hassas araştırma projesi olan Panoramik Tarama Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sistemi'nin (Pan-STARRS) bu adayı desteklemediğini belirtti.Ancak adayın gerçek olduğu varsayılırsa 9. gezegene dair bazı çıkarımlar yapılabilecek. IRAS verilerine göre, bu gezegen yaklaşık 225 astronomik birim yörünge mesafede, Dünya kütlesinin 3 ila 5 katı arasında.
https://tr.sputniknews.com/20211018/mars-cok-uzun-zaman-once-dunyaya-benziyordu-1049931213.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/49/1040394994_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_eced022bef1f5a5441e4e3f218c315aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güneş sistemi, uzay, keşif, araştırma, gezegen

Araştırma: Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni keşfedilmiş olabilir

16:57 17.11.2021
© AFP 2021 / M. KORNMESSER/NICK RISINGERProf. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu.
Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / M. KORNMESSER/NICK RISINGER
Abone ol
Kızılötesi Astronomik Uydu (IRAS) tarafından 1983'te toplanan verilerin bir analizini yapan İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nden gökbilimci Michael Rowan-Robinson'un Güneş Sistemi'ndeki 9. gezegeni keşfetmiş olabileceği açıklandı.
Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde görülmeyen bir gezegenin varlığına dair spekülasyonlar uzun yıldır yapılmakta ancak 2016'da yeni kanıtlar öne süren bir makalenin yayınlanmasıyla tartışma yeni bir boyuta taşındı.
Caltech'ten gökbilimciler Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki küçük nesnelerin, sanki büyük bir şeyin yerçekimi etkisi altında bir kalıba itilmiş gibi garip bir şekilde yörüngede döndüklerini buldu.
Makalede, "IRAS’ın görüntülerinin kalitesinin düşük olduğu ve araştırma kabiliyetinin en uç sınırındaki gökyüzünün çok zor bir bölümünde uzak kızılötesi algılamalar için kullanıldığı göz önüne alındığında, bu adayın gerçek olma olasılığı çok büyük görünmüyor, ancak, 9. gezegen hipotezinin ne kadar ilgi gördüğü göz önüne alındığında, önerilen parametrelere sahip ve önerilen gökyüzü bölgesinde bir nesnenin gezegensel gözlemlerle tutarsız olup olmadığının kontrol edilmesi faydalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
IRAS, 1983'ün ocak ayından itibaren 10 ay boyunca göğün yüzde 96'sının uzak kızılötesi araştırmasını yapan bir projeydi.
Kullanılan bu dalga boyunda, 9. gezegen gibi küçük, soğuk nesnelerin tespit edilebileceği düşünülüyor. Rowan-Robinson, bu nedenle verileri 9. gezegen ile tutarlı parametreleri kullanarak yeniden analiz etmeye karar verdi.
Uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 250 bin nokta kaynağından sadece 3'ü 9. gezegen adayı olarak ilgi çekiyor. Haziran, temmuz ve eylül 1983'te uydu, gökyüzünde hareket eden bir nesne gibi görünen şeyi tespit etti.
Fakat tüm bunların kesin bir tespit olmaktan çok uzak olduğu görüldü. Kaynağın göründüğü gökyüzü bölgesi, düşük galaktik enlemde, yani galaksinin düzlemine yakındı. Bu da uzak kızılötesinde parlayan filamentli bulutları barındıran galaktik sirrusun güçlü bir şekilde araya girmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla tespit edilen kaynakların bu bulutlardan gelen parazit olması olasılığı da bulunuyor.
Rowan-Robinson ise, 2008'den beri faaliyette olan bir başka son derece hassas araştırma projesi olan Panoramik Tarama Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sistemi'nin (Pan-STARRS) bu adayı desteklemediğini belirtti.
Ancak adayın gerçek olduğu varsayılırsa 9. gezegene dair bazı çıkarımlar yapılabilecek. IRAS verilerine göre, bu gezegen yaklaşık 225 astronomik birim yörünge mesafede, Dünya kütlesinin 3 ila 5 katı arasında.
Çin'in Mars keşif aracı Tianwen-1, gezegenin iki tarafından fotoğraf gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
YAŞAM
'Mars, çok uzun zaman önce Dünya'ya benziyordu'
18 Ekim, 15:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:15Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi
18:11Biden’ın Pekin Olimpiyatları ile ilgili soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı
18:04Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın
18:02Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda
17:56İtalyan kozmetik markası Kiko, Türkiye'den çekiliyor
17:48Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi
17:41'Kral Yolu' mozaiği rekorlar kitabına girmeyi bekliyor
17:31THY 'Esnek Seyahat' ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunacak
17:24Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz
17:20Taciz suçlamasından sonra haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai için Osaka da tepki gösterdi
17:06Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Türk Lirası'nın değer kaybetmesine seyirci kalıyor
17:05Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım
17:05RTÜK'ten 'Üç Kuruş' dizisine ceza
17:00Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: 'Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı'
16:57Araştırma: Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni keşfedilmiş olabilir
16:57Ankara'da makas atan araç, 3 ayrı kazaya sebep oldu
16:54Trafigura CEO'su: Avrupa'da bu kış geniş çaplı elektrik kesintileri olabilir
16:53Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı
16:51HSK adayları belli oldu
16:45Organize İşler serisinin üçüncü filmi geliyor: Çekimler 2022'de başlayacak