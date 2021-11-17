Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor

Avusturalya'da Sydney Morning Herald'da yayınlanan bir habere göre, Avustralya hükümetinin büyük bir meblağ ödemek zorunda kalabileceği belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı verdiği aşıların yan etkileri çok nadir görülse bile başvurular, federal hükümetin sağlık programı olan Services Australia üzerinden yapılıyor.



Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılanlar, tıbbi masraflar nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor.



Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.



