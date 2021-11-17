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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211117/avustralyada-on-binlerce-kisi-kovid-19-asilarindaki-yan-etkiler-nedeniyle-tazminat-talep-ediyor-1050884333.html
Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor
Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor
Avustralya'da 10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklandığını iddia ettikleri yan etkiler nedeniyle hükümetten tazminat talep ediyor. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:19+0300
2021-11-17T12:19+0300
2021-11-17T12:19+0300
koronavirüs
avustralya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Avusturalya'da Sydney Morning Herald'da yayınlanan bir habere göre, Avustralya hükümetinin büyük bir meblağ ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı verdiği aşıların yan etkileri çok nadir görülse bile başvurular, federal hükümetin sağlık programı olan Services Australia üzerinden yapılıyor. Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılanlar, tıbbi masraflar nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor.Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.
https://tr.sputniknews.com/20211102/avustralya-cin-ve-hindistanin-urettigi-kovid-19-asilarini-kabul-etti-1050394783.html
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avustralya, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor
Avustralya'da 10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklandığını iddia ettikleri yan etkiler nedeniyle hükümetten tazminat talep ediyor.
Avusturalya'da Sydney Morning Herald'da yayınlanan bir habere göre, Avustralya hükümetinin büyük bir meblağ ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı verdiği aşıların yan etkileri çok nadir görülse bile başvurular, federal hükümetin sağlık programı olan Services Australia üzerinden yapılıyor. Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılanlar, tıbbi masraflar nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor. Ülkede onay verilen aşılar ise Pfizer, AstraZeneca, Janssen ve Moderna.