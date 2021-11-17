Bakan Koca: Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı

Bakan Koca, Düzce depremine ilişkin açıklamada bulundu.Koca, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:"DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce olan ve İstanbul'da da hissedilen depremde yaralı ve can kaybının olmadığını duyurdu.
Bakan Koca, Düzce depremine ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:
"DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."
DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun.