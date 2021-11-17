https://tr.sputniknews.com/20211117/bakan-koca-duzcedeki-depremde-yaralanma-ve-can-kaybi-olmadi-1050906624.html

Bakan Koca: Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı

Bakan Koca: Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce olan ve İstanbul'da da hissedilen depremde yaralı ve can kaybının olmadığını duyurdu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

açıklama

fahrettin koca

twitter

deprem

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Bakan Koca, Düzce depremine ilişkin açıklamada bulundu.Koca, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:"DÜZCE’DE yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."

türkiye

düzce

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düzce, açıklama, fahrettin koca, twitter , deprem