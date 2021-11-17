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SON DAKİKA | Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
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Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 20 yılda, Türkiye'nin ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktığını söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T20:58+0300
2021-11-17T20:59+0300
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türkiye

Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı

20:58 17.11.2021 (güncellendi: 20:59 17.11.2021)
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 20 yılda, Türkiye'nin ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktığını söyledi.
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