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https://tr.sputniknews.com/20211117/bakan-mus-son-20-yilda-turkiye-ilk-kez-dunya-ihracat-payinda-yuzde-1-seviyesine-cikti-1050906730.html
Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 20 yılda, Türkiye'nin ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktığını söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T20:58+0300
2021-11-17T20:58+0300
2021-11-17T20:59+0300
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Bakan Muş: Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı
20:58 17.11.2021 (güncellendi: 20:59 17.11.2021)
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 20 yılda, Türkiye'nin ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktığını söyledi.