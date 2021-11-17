https://tr.sputniknews.com/20211117/basak-cengizin-ismi-mezunu-oldugu-karabuk-universitesinde-yasatilacak-1050903270.html
Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak
Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak
İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:26+0300
2021-11-17T18:26+0300
2021-11-17T18:26+0300
türkiye
saldırı
kadın cinayeti
karabük üniversitesi
ataşehir
fakülte
mimar
başak cengiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101951/49/1019514919_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_947c3bda777de36277b356685a02e88b.jpg
Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html
türkiye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101951/49/1019514919_80:0:888:606_1920x0_80_0_0_454816f331fd465cd442ba36c6eec7a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, kadın cinayeti, karabük üniversitesi, ataşehir, fakülte, mimar, başak cengiz
Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak
İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi'nde yaşatılacak.
Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:
"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."