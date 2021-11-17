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Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak
Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak
İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:26+0300
2021-11-17T18:26+0300
türkiye
saldırı
kadın cinayeti
karabük üniversitesi
ataşehir
fakülte
mimar
başak cengiz
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Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html
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saldırı, kadın cinayeti, karabük üniversitesi, ataşehir, fakülte, mimar, başak cengiz

Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak

18:26 17.11.2021
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi
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İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi'nde yaşatılacak.
Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:
"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."
Başak Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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