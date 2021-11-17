https://tr.sputniknews.com/20211117/basak-cengizin-ismi-mezunu-oldugu-karabuk-universitesinde-yasatilacak-1050903270.html

Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak

Başak Cengiz'in ismi, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi'nde yaşatılacak

İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:26+0300

2021-11-17T18:26+0300

2021-11-17T18:26+0300

türkiye

saldırı

kadın cinayeti

karabük üniversitesi

ataşehir

fakülte

mimar

başak cengiz

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Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesi'nin adının 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."

https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html

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saldırı, kadın cinayeti, karabük üniversitesi, ataşehir, fakülte, mimar, başak cengiz