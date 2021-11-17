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https://tr.sputniknews.com/20211117/belediyelerin-yapi-ruhsati-verdigi-bina-sayisi-9-ayda-yuzde-595-artti-1050888674.html
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 59.5 arttı
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 59.5 arttı
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59.5 artış gösterdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:38+0300
2021-11-17T13:38+0300
ekonomi
inşaat
ruhsat
izin
bina
belediye
ruhsat iptali
yapı-ruhsat verileri
sayı
metruk yapı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 59.5, yüzölçümü yüzde 36.4, değeri yüzde 86.3, daire sayısı yüzde 33.4 arttı.Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 99.2 milyon metrekare olurken, bunun 57.2 milyon metrekaresinin konut, 23.2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 18.8 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.Kullanma amacına göre 69.3 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 7.7 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldıBelediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 ve değeri yüzde 34.3 artarken, yüz ölçümü yüzde 1.3, daire sayısı yüzde 1.5 azaldı.Bu yapıların toplam yüz ölçümü 85.2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 47.7 milyon metrekaresini konut, 20.3 milyon metrekaresini konut dışı ve 17.3 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.Kullanım amacına göre 62.7 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4.4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbulda-yikilip-yeniden-yapilacak-binalarin-ilk-yapildigi-tarihteki-imar-haklari-geri-verildi-1050726147.html
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inşaat, ruhsat, izin, bina, belediye, ruhsat iptali, yapı-ruhsat verileri, sayı, metruk yapı

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 59.5 arttı

13:38 17.11.2021
© AABelediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 59.5 arttı
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 59.5 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59.5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 59.5, yüzölçümü yüzde 36.4, değeri yüzde 86.3, daire sayısı yüzde 33.4 arttı.
Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 99.2 milyon metrekare olurken, bunun 57.2 milyon metrekaresinin konut, 23.2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 18.8 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.
Kullanma amacına göre 69.3 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 7.7 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 ve değeri yüzde 34.3 artarken, yüz ölçümü yüzde 1.3, daire sayısı yüzde 1.5 azaldı.
Bu yapıların toplam yüz ölçümü 85.2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 47.7 milyon metrekaresini konut, 20.3 milyon metrekaresini konut dışı ve 17.3 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.
Kullanım amacına göre 62.7 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4.4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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