https://tr.sputniknews.com/20211117/besiktasa-batshuayiden-kotu-haber-akut-tonsillit-tanisi-kondu-1050890962.html

Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber: 'Akut tonsillit' tanısı kondu

Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber: 'Akut tonsillit' tanısı kondu

Beşiktaş Kulübü, tedavisi İngiltere'de süren Michy Batshuayi'nin Türkiye dönüşünde hastalandığını duyurdu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T14:29+0300

2021-11-17T14:29+0300

2021-11-17T14:29+0300

spor

ingiltere

beşiktaş

milli

hasta

tedavi

maç

sakatlık

michy batshuayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049391205_28:0:650:350_1920x0_80_0_0_57ab19f39f437b9ba7590576a26f490c.jpg

Milli aranın ardından Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin durumuyla ilgili açıklama geldi.Belçikalı golcü sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzaktı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun tedavisi yapılan İngiltere'den döndüğünü ancak 'bademcik iltihabı' tanısı konulduğunu duyurdu.Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut tonsillit” tanısı konmuştur." denildi.İngiltere'den hasta dönen Michy Batshuayi ligde Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.Belçikalı forvet, siyah beyazlıların 24 Kasım’da Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında görev yapabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211113/besiktas-baskani-cebi-pjanicin-bonservisini-almayi-arzu-ederiz-ama-sartlara-bagli-1050756713.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, beşiktaş, milli, hasta, tedavi, maç, sakatlık, michy batshuayi