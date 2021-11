‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'

“Çin açısından bu yıl önemli. Çünkü Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı. Bu yılda tarihe not düşülmesi anlamında da önem taşıyor. Daha önceki belgeler 1945 ve 1981’deydi. 1945, Çin’in kurulmasından dört yıl önce aslında, Mao’nun konumunu pekiştirmesiyle ilgili bir şeydi. 1981’de Çin’deki dönüşüm Deng Xiaoping ile birlikte başlayan reformlar tarihi dönüm noktasıydı. Komünist Parti’nin bu yüzyıldaki ‘başarıları, kazanımları’ ifade ediliyor. Aslında bu şekilde tarihe bir not düşme olarak görülebilir. Şöyle bir vurgu da var. Son dönemde Şi ile birlikte Çin’in geldiği nokta, bütün bu süreç içerisinde Çin’in bu girişiminde Komünist Parti’nin merkezi konumundan da bahsediliyor. Dolayısıyla bunun Batı'da bu şekilde okunması çok şaşırtıcı değil ve doğruluk payı tabii ki var. Aslında Çin devlet başkanları ikişer beş yıl bulunuyor. Önümüzdeki yıl Şi’nin ikinci beş yılı bitecek. Ama 2018’de bu kısıtlama kaldırıldı. Belgelerde ‘Bundan sonra Şi ile birlikte Çin’in bu yola devam edeceği’ gibi ifadeler var. Demek ki 2022’den sonra da Şi Cinping devam edecek. Bence bu belge tarihe yüzüncü yılda not düşmek, Çin’in geldiği noktayı bu şekilde dünyaya beyan etmek anlamında okunabilir.”