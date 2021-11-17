Biden’ın Pekin Olimpiyatları ile ilgili soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatları'na heyet gönderip göndermeyeceği sorusunu yönelten gazetecilere verdiği yanıt, kafaları karıştırdı. ABD Başkanı, soruyu “Ben heyetim” diye cevapladı.Gazeteciler, Biden’ın tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmadığını, ayrıca soruyu anlayıp anlamadığının da belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, sorulan soru ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.Daha önce Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamaya hazırlandığını ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden'ın ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını aktarmıştı.Kaynaklar ayrıca bu kararın Olimpiyatlara ABD’li sporcuların katılmasına herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti. Beyaz Saray’dan ise iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
Beyaz Saray ekibindeki gazetecilerin alıntıladığı üzere ABD Başkanı Joe Biden, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatlarına heyet gönderip göndermeyeceği sorusuna, “Ben heyetim” yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatları'na heyet gönderip göndermeyeceği sorusunu yönelten gazetecilere verdiği yanıt, kafaları karıştırdı. ABD Başkanı, soruyu “Ben heyetim” diye cevapladı.
Gazeteciler, Biden’ın tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmadığını, ayrıca soruyu anlayıp anlamadığının da belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, sorulan soru ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.
Daha önce Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamaya hazırlandığını ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden'ın ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını aktarmıştı.
Kaynaklar ayrıca bu kararın Olimpiyatlara ABD’li sporcuların katılmasına herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti. Beyaz Saray’dan ise iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.
Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.