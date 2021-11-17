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Biden’ın Pekin Olimpiyatları ile ilgili soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı
Biden’ın Pekin Olimpiyatları ile ilgili soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı
Beyaz Saray ekibindeki gazetecilerin alıntıladığı üzere ABD Başkanı Joe Biden, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatlarına heyet gönderip göndermeyeceği sorusuna... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:11+0300
2021-11-17T18:12+0300
dünya
pekin
joe biden
olimpiyat oyunları
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ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatları'na heyet gönderip göndermeyeceği sorusunu yönelten gazetecilere verdiği yanıt, kafaları karıştırdı. ABD Başkanı, soruyu “Ben heyetim” diye cevapladı.Gazeteciler, Biden’ın tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmadığını, ayrıca soruyu anlayıp anlamadığının da belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, sorulan soru ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.Daha önce Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamaya hazırlandığını ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden'ın ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını aktarmıştı.Kaynaklar ayrıca bu kararın Olimpiyatlara ABD’li sporcuların katılmasına herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti. Beyaz Saray’dan ise iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211112/beyaz-saray-biden-ile-si-abd-cin-iliskilerini-cevrim-ici-zirvede-gorusecek-1050755053.html
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pekin, joe biden, olimpiyat oyunları

Biden’ın Pekin Olimpiyatları ile ilgili soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı

18:11 17.11.2021 (güncellendi: 18:12 17.11.2021)
© AP Photo / Susan WalshÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray ekibindeki gazetecilerin alıntıladığı üzere ABD Başkanı Joe Biden, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatlarına heyet gönderip göndermeyeceği sorusuna, “Ben heyetim” yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’un Pekin Kış Olimpiyatları'na heyet gönderip göndermeyeceği sorusunu yönelten gazetecilere verdiği yanıt, kafaları karıştırdı. ABD Başkanı, soruyu “Ben heyetim” diye cevapladı.
Gazeteciler, Biden’ın tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmadığını, ayrıca soruyu anlayıp anlamadığının da belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, sorulan soru ile ilgili daha fazla açıklama yapmadı.
Daha önce Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamaya hazırlandığını ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden'ın ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını aktarmıştı.
Kaynaklar ayrıca bu kararın Olimpiyatlara ABD’li sporcuların katılmasına herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti. Beyaz Saray’dan ise iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.
Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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