https://tr.sputniknews.com/20211117/bill-gatesden-deneysel-nukleer-santral-devlet-destekli-proje-2028-yilinda-faaliyete-gececek-1050887575.html

Bill Gates'den 'deneysel' nükleer santral: Devlet destekli proje 2028'de faaliyete geçecek

Bill Gates'den 'deneysel' nükleer santral: Devlet destekli proje 2028'de faaliyete geçecek

Bill Gates'in nükleer enerji yatırım firması TerraPower, eskilerine göre daha verimli ve temiz olduğunu belirttiği yeni nesil nükleer reaktörlerin ilkini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T13:23+0300

2021-11-17T13:23+0300

2021-11-17T13:37+0300

bill gates

dünya

nükleer

teşvik

abd

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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.4 milyarlık yatırıma 1.9 milyar dolarlık destekNTV’nin aktardığına göre, 4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral, 2028 yılında faaliyete geçecek.TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1.5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1.9 milyar dolar alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211110/bill-gatesin-yati-bodrum-kalesi-aciklarina-demirledi-1050648263.html

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bill gates, nükleer, teşvik, abd