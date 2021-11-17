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https://tr.sputniknews.com/20211117/bill-gatesden-deneysel-nukleer-santral-devlet-destekli-proje-2028-yilinda-faaliyete-gececek-1050887575.html
Bill Gates'den 'deneysel' nükleer santral: Devlet destekli proje 2028'de faaliyete geçecek
Bill Gates'den 'deneysel' nükleer santral: Devlet destekli proje 2028'de faaliyete geçecek
Bill Gates'in nükleer enerji yatırım firması TerraPower, eskilerine göre daha verimli ve temiz olduğunu belirttiği yeni nesil nükleer reaktörlerin ilkini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:23+0300
2021-11-17T13:37+0300
bill gates
dünya
nükleer
teşvik
abd
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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.4 milyarlık yatırıma 1.9 milyar dolarlık destekNTV’nin aktardığına göre, 4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral, 2028 yılında faaliyete geçecek.TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1.5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1.9 milyar dolar alacak.
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bill gates, nükleer, teşvik, abd

Bill Gates'den 'deneysel' nükleer santral: Devlet destekli proje 2028'de faaliyete geçecek

13:23 17.11.2021 (güncellendi: 13:37 17.11.2021)
© AFP 2021 / Saul Loeb Bill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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Bill Gates'in nükleer enerji yatırım firması TerraPower, eskilerine göre daha verimli ve temiz olduğunu belirttiği yeni nesil nükleer reaktörlerin ilkini Wyoming Eyaleti'nde kuracağını açıkladı. 4 milyar dolarlık proje için devletten 1.9 milyar dolarlık teşvik alınacak. 2028'de enerji üretimine başlanacak.
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

4 milyarlık yatırıma 1.9 milyar dolarlık destek

NTV’nin aktardığına göre, 4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral, 2028 yılında faaliyete geçecek.
TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.
Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1.5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1.9 milyar dolar alacak.
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