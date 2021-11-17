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Bolu'da 5 yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci zehirlendi
Bolu'da 5 yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci zehirlendi
Bolu’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T06:19+0300
2021-11-17T06:18+0300
yaşam
bolu
öğrenci
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Bolu'da, 5 yıldızlı otelde konaklayan 60 lise öğrencisi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.Bolu Dağı mevkisinde bulunan Koru Otel’de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı.Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıBolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar” dedi.
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bolu, öğrenci, zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Bolu'da 5 yıldızlı otelde kalan 60 öğrenci zehirlendi

06:19 17.11.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Bolu’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da, 5 yıldızlı otelde konaklayan 60 lise öğrencisi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.
Bolu Dağı mevkisinde bulunan Koru Otel’de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı.
Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.
Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar” dedi.
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