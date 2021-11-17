Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi."Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır" diyen Çavuşoğlu, "Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenilerin saldırısı terör saldırısıdır" diye konuştu.
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2021
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60
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Barış istemeyen Ermenistan kaybetmeye mahkumdur