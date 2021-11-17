https://tr.sputniknews.com/20211117/cekyada-asisizlara-kamusal-etkinlik-ve-kurumlara-giris-yasagi-1050898875.html
Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı
Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı
Aralık 2019'da başlayan koronavirüs pandmisinde Avrupa rekor vaka sayılarına geri dönerken, sadece aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke olan... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:53+0300
2021-11-17T16:53+0300
2021-11-17T17:59+0300
koronavirüs
fransa
almanya
avusturya
çekya
kısıtlama
kapanma
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Avusturya'nın Kovid aşısı olmayanlara ilkin kamusal hayat yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı getirmesi sonrası benzer bir ilk adım komşusu Çekya'dan geldi. Seçimi kaybeden ve yeni hükümet kurulana dek göreve devam eden Çekya Başbakanı Andrej Babis, televizyonda yaptığı açıklamada, aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid'den iyileşmemiş kişilerin kamuya açık etkinliklere ve hizmetlere erişiminin pazartesi gününden itibaren yasaklanacağını söyledi.Babis "İnsanlar Kovid'in öldürdüğüne artık inanmalı" dedi.Negatif test göstermek artık yetmeyecekPerşembe günü kabinenin tamamı tarafından onaylanacak yeni kısıtlamalar, negatif testlerin etkinliklere ve hizmet kuruluşlarına girmek için artık yeterli kabul edilmeyeceği anlamına geliyor.Çek hükümetinin kararı, yeni vaka sayısının ani artışla dün 22 bin 479'a ulaşmasının ardından geldi. Son 24 saatte 27 ölüm de kaydedildi. Avusturya'da yasağın 3. gününde tarihi rekorDiğer yandan pazartesiden beri aşısızlara sokağa çıkma yasağının uygulandığı Avusturya'da yasağın üçüncü gününde de rekor vaka sayısı kaydedildi. Resmi verilere göre, Avusturya'da çarşamba günü 14 bin 416'ya yükselen vaka sayısı, ilk kez 14 bini geçti. Son 24 saatte 41 ölüm de kaydedildi. Bundan önceki en büyük enfeksiyon dalgasının zirvesinde, yaklaşık bir yıl önce 9 bin 586 vakayı gören Avusturya, o zaman tam kapanmaya girmişti. Orta Avrupa'da Kovid vakaları artıyorSon 24 saatte Polonya'da 24 bin 239 yeni vaka, 463 ölüm; Macaristan'da 10 bin 265 yeni vaka, 178 ölüm; Slovakya'da 8 bin 342 yeni vaka, 43 ölüm kaydedildi. Bu seyir, Polonya ve Macaristan için 6 ayı aşkın süredir en yüksek vaka sayısı, Slovakya içinse rekor vaka sayısı anlamına geliyor. Fransa'dan 'şimdilik böyle idare ediyoruz' açıklamasıFransa'da ise Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, '5. enfeksiyon dalgasının ülkeyi vurduğunu, ancak hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için ekstra kısıtlayıcı önlemlerin şimdilik gündemde olmadığını' söyledi. Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Attal, "Pandemi her yere yayılıyor, ama aşılar ve sağlık kartı sayesinde eskisine göre daha iyi başa çıkıyoruz" dedi.53 bin vakaya yaklaşan Almanya, yeni önlemlere hazırlanıyorAncak Almanya'da günlük vaka sayısı 50 bini aşarken, önlemlerin artırılması gündemde. Bir hafta önce 39 bin 676 olarak saptanan günlük vaka sayısı son 24 saat içinde 52 bin 826'ya çıktı. Görevi yeni hükümete devretmeyi bekleyen Başbakan Angela Merkel'in yarın eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda, yeni önlemlerle ilgili eyaletler arasında ortak bir çizgi aranacak. Koalisyon kurma pazarlığı yapan partilerin (Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Hür Demokrat Parti) hazırladığı tasarı da yarın mecliste oylamaya sunulacak. Aşısızlara yönelik bazı kısıtlamalar içeren tasarının ne kadar etkili olacağı şimdiden tartışma konusu.
https://tr.sputniknews.com/20211106/avusturyada-kovid-19-asisi-yaptirmayanlar-restoran-kuafor-ve-otellere-giremeyecek-1050531442.html
https://tr.sputniknews.com/20211114/avusturyadan-dunya-icin-bir-ilk-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-1050789045.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/avusturyada-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-asilanma-oranlarini-artirdi-1050845117.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/almanyada-kovid-19-salgininda-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi-1050880751.html
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fransa, almanya, avusturya, çekya, kısıtlama, kapanma
Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı
16:53 17.11.2021 (güncellendi: 17:59 17.11.2021)
Aralık 2019'da başlayan koronavirüs pandmisinde Avrupa rekor vaka sayılarına geri dönerken, sadece aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke olan Avusturya'nın peşine Çekya da takıldı. Fransa'da şimdilik yeni kısıtlamaya gerek görülmezken, Almanya'da yeni kısıtlama tasarısı yarın oylanacak.
Avusturya'nın Kovid aşısı olmayanlara ilkin kamusal hayat yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı getirmesi sonrası benzer bir ilk adım komşusu Çekya'dan geldi. Seçimi kaybeden ve yeni hükümet kurulana dek göreve devam eden Çekya Başbakanı Andrej Babis, televizyonda yaptığı açıklamada, aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid'den iyileşmemiş kişilerin kamuya açık etkinliklere ve hizmetlere erişiminin pazartesi gününden itibaren yasaklanacağını söyledi.
Babis "İnsanlar Kovid'in öldürdüğüne artık inanmalı" dedi.
Negatif test göstermek artık yetmeyecek
Perşembe günü kabinenin tamamı tarafından onaylanacak yeni kısıtlamalar, negatif testlerin etkinliklere ve hizmet kuruluşlarına girmek için artık yeterli kabul edilmeyeceği anlamına geliyor.
Çek hükümetinin kararı, yeni vaka sayısının ani artışla dün 22 bin 479'a ulaşmasının ardından geldi. Son 24 saatte 27 ölüm de kaydedildi.
Avusturya'da yasağın 3. gününde tarihi rekor
Diğer yandan pazartesiden beri aşısızlara sokağa çıkma yasağının uygulandığı Avusturya'da yasağın üçüncü gününde de rekor vaka sayısı kaydedildi.
Resmi verilere göre, Avusturya'da çarşamba günü 14 bin 416'ya yükselen vaka sayısı, ilk kez 14 bini geçti. Son 24 saatte 41 ölüm de kaydedildi. Bundan önceki en büyük enfeksiyon dalgasının zirvesinde, yaklaşık bir yıl önce 9 bin 586 vakayı gören Avusturya, o zaman tam kapanmaya girmişti.
Orta Avrupa'da Kovid vakaları artıyor
Son 24 saatte Polonya'da 24 bin 239 yeni vaka, 463 ölüm; Macaristan'da 10 bin 265 yeni vaka, 178 ölüm; Slovakya'da 8 bin 342 yeni vaka, 43 ölüm kaydedildi. Bu seyir, Polonya ve Macaristan için 6 ayı aşkın süredir en yüksek vaka sayısı, Slovakya içinse rekor vaka sayısı anlamına geliyor.
Fransa'dan 'şimdilik böyle idare ediyoruz' açıklaması
Fransa'da ise Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, '5. enfeksiyon dalgasının ülkeyi vurduğunu, ancak hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için ekstra kısıtlayıcı önlemlerin şimdilik gündemde olmadığını' söyledi.
Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Attal, "Pandemi her yere yayılıyor, ama aşılar ve sağlık kartı sayesinde eskisine göre daha iyi başa çıkıyoruz" dedi.
53 bin vakaya yaklaşan Almanya, yeni önlemlere hazırlanıyor
Ancak Almanya'da günlük vaka sayısı 50 bini aşarken, önlemlerin artırılması gündemde. Bir hafta önce 39 bin 676 olarak saptanan günlük vaka sayısı son 24 saat içinde 52 bin 826'ya çıktı. Görevi yeni hükümete devretmeyi bekleyen Başbakan Angela Merkel'in yarın eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda, yeni önlemlerle ilgili eyaletler arasında ortak bir çizgi aranacak. Koalisyon kurma pazarlığı yapan partilerin (Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Hür Demokrat Parti) hazırladığı tasarı da yarın mecliste oylamaya sunulacak. Aşısızlara yönelik bazı kısıtlamalar içeren tasarının ne kadar etkili olacağı şimdiden tartışma konusu.