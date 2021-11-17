https://tr.sputniknews.com/20211117/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-hukumlulerle-ilgili-karar-yolda-az-cezasi-kalan-donmeyecek-1050880354.html

Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek

Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T10:27+0300

2021-11-17T10:27+0300

2021-11-17T10:27+0300

türkiye

cezaevi

abdulhamit gül

koronavirüs

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı.Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.Yeni Şafak'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.MKYK’da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-mahkumlardan-eylem-donmek-istemiyoruz-1050808050.html

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cezaevi, abdulhamit gül, koronavirüs