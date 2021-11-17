Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-hukumlulerle-ilgili-karar-yolda-az-cezasi-kalan-donmeyecek-1050880354.html
Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T10:27+0300
2021-11-17T10:27+0300
türkiye
cezaevi
abdulhamit gül
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_129:0:1373:700_1920x0_80_0_0_38aa8fac5b8be9d0b8470fd1fa3d80d1.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı.Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.Yeni Şafak'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.MKYK’da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-mahkumlardan-eylem-donmek-istemiyoruz-1050808050.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_284:0:1217:700_1920x0_80_0_0_69bb029a594df60c91bc2c61c1d40b03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezaevi, abdulhamit gül, koronavirüs

Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek

10:27 17.11.2021
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© İHA
Abone ol
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı.
Toplantıda ekonomi, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi.
MKYK’da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.
Kovid izni sona eren mahkumlar cezaevine dönmek istemiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
TÜRKİYE
Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan mahkumlardan eylem: Dönmek istemiyoruz
15 Kasım, 13:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:34Japon Fugaku, 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu
10:31İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
10:27Cezaevinden 'Kovid-19 izniyle' çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
10:18Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı
10:13Hız ibresinin 230'a takıldığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi
10:02Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un akıl hastanesine sevk edilme talebi reddedildi
10:02Aktör Dornan, 'Grinin Elli Tonu' serisinden pişman değil
10:01ABD’deki Reza Zarrab davasında gizli dosyalardan bazıları açılacak
09:58Habertürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, tüm partilerin iktidarları dönemindeki yaralardan söz etti
09:56MSB: ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
09:51Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı
09:43Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor
09:39'İstanbul'da 1 milyon TL'ye konut bulmak hayal olacak'
09:27Abdulkadir Selvi: Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?
09:22Zorunlu deprem sigortası teminat ücretleri arttı
09:17Şili'de Devlet Başkanı Pinera'nın azil işlemi Senato'dan geçmedi
09:10Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 22 Kasım'da eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak
08:41Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı
08:00Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
07:56Madagaskar ordusu oteli bastı, eski Fenerbahçeli oyuncu mahsur kaldı