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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:03+0300
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politika
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Genel Başkanlar saat 17.00'de de ortak basın açıklaması yapacak.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü

16:03 17.11.2021 (güncellendi: 16:40 17.11.2021)
© AACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Genel Başkanlar saat 17.00'de de ortak basın açıklaması yapacak.
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