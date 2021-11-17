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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:03+0300
2021-11-17T16:03+0300
2021-11-17T16:40+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Genel Başkanlar saat 17.00'de de ortak basın açıklaması yapacak.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
16:03 17.11.2021 (güncellendi: 16:40 17.11.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Genel Başkanlar saat 17.00'de de ortak basın açıklaması yapacak.