https://tr.sputniknews.com/20211117/chp-lideri-kilicdarogu-tip-genel-baskani-erkan-basi-kabul-etti-1050896832.html
CHP lideri Kılıçdaroğu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti
CHP lideri Kılıçdaroğu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:04+0300
2021-11-17T16:04+0300
2021-11-17T16:04+0300
türkiye
ankara
chp
kemal kılıçdaroğlu
erkan baş
görüşme
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye işçi partisi (tip)
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TİP Genel Başkanı Baş ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Heyetler arası görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-iyi-parti-lideri-meral-aksener-ile-gorusecek-1050896752.html
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ankara, chp, kemal kılıçdaroğlu, erkan baş, görüşme, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi partisi (tip)
CHP lideri Kılıçdaroğu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.
TİP Genel Başkanı Baş ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Heyetler arası görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti.