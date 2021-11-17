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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:46+0300
2021-11-17T13:46+0300
2021-11-17T15:01+0300
recep tayyip erdoğan
politika
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Görüşme 45 dakika sürdü.Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 25 Ekim'de bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürmüştü.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi 13:46 17.11.2021 (güncellendi: 15:01 17.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.
Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 25 Ekim'de bir araya
gelmişti
. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürmüştü.