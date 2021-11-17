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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:25+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
enflasyon
cumhurbaşkanı
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, enflasyon, cumhurbaşkanı, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam

12:25 17.11.2021 (güncellendi: 13:21 17.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanla beraber olmam, olamam" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
Sezai Karakoç'un ölümü hepimiz için çok önemli bir kayıp.
AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.
Şehit yakınlarına küfürbaz, erdemsiz kişiliklere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye bir ifade çıkar mı?
CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır.
CHP'yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar.
CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, 'eski Türkiye'yi hortlatma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar.
Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor?
Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Kılıçdaroğlu sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile.
Her tarafı lime lime dökülen bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.
Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranı eşiğindedir.
Doğalgazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz. Elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı, Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla, vatandaşlarımıza biz sunuyoruz.
Kamu işçilerine verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.
2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor
Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanla beraber olmam, olamam.
Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim.
İş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Niye almıyorsun? Sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız?
Milletimizle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye 3 derin deniz sondaj gemisi ile Akdeniz'de arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza 4. gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi 7. nesil, en modern teknolojiye sahip, sıfır, yeni bir gemidir.
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