Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam

Sezai Karakoç'un ölümü hepimiz için çok önemli bir kayıp. Sezai Karakoç'un ölümü hepimiz için çok önemli bir kayıp.

AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. AK Parti Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum.

Şehit yakınlarına küfürbaz, erdemsiz kişiliklere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye bir ifade çıkar mı? Şehit yakınlarına küfürbaz, erdemsiz kişiliklere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye bir ifade çıkar mı?

CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır.

CHP'yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar. CHP'yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar.

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, 'eski Türkiye'yi hortlatma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar. CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, 'eski Türkiye'yi hortlatma projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar.

Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor? Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor?

Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Kılıçdaroğlu sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile. Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Kılıçdaroğlu sen önce benim başörtülü bacılarımdan helallik dile.

Her tarafı lime lime dökülen bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz. Her tarafı lime lime dökülen bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranı eşiğindedir. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranı eşiğindedir.

Doğalgazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz. Elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı, Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla, vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Doğalgazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz. Elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı, Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla, vatandaşlarımıza biz sunuyoruz.

Kamu işçilerine verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Kamu işçilerine verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanla beraber olmam, olamam. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanla beraber olmam, olamam.

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim.

İş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Niye almıyorsun? Sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? İş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Niye almıyorsun? Sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız?