https://tr.sputniknews.com/20211117/dani-alves-barcelonada-bedava-bile-oynarim-1050900534.html

Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım

Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım

Yıllar sonra efsane haline geldiği Barcelona'ya geri dönen Dani Alves transfer sürecine ilişkin konuştu. Yıldız sağ bek, "Başkanla konuştuğumda ‘Bedavaya bile... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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dani alves

barcelona kulübü

spor

bedava

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Barcelona'ya 5 yıl aradan sonra geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.SporX’in aktardığına göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti" dedi.‘Para almasam dahi oynarım’Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/dani-alves-yeniden-barcelonada-1050755292.html

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dani alves, barcelona kulübü, bedava