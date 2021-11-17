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Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım
Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım
Yıllar sonra efsane haline geldiği Barcelona'ya geri dönen Dani Alves transfer sürecine ilişkin konuştu. Yıldız sağ bek, "Başkanla konuştuğumda ‘Bedavaya bile... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T17:05+0300
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dani alves
barcelona kulübü
spor
bedava
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Barcelona'ya 5 yıl aradan sonra geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.SporX’in aktardığına göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti" dedi.‘Para almasam dahi oynarım’Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/dani-alves-yeniden-barcelonada-1050755292.html
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dani alves, barcelona kulübü, bedava

Dani Alves: Barcelona'da bedava bile oynarım

17:05 17.11.2021 (güncellendi: 17:06 17.11.2021)
© REUTERSDani Alves
Dani Alves - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS
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Yıllar sonra efsane haline geldiği Barcelona'ya geri dönen Dani Alves transfer sürecine ilişkin konuştu. Yıldız sağ bek, "Başkanla konuştuğumda ‘Bedavaya bile oynarım’ dedim" ifadelerini kullandı.
Barcelona'ya 5 yıl aradan sonra geri dönen Dani Alves, Katalan ekibine transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
SporX’in aktardığına göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile konuşmasını anlatan sağ bek, "Transfer sürecim çok ilginçti. Başkanla konuştuğumda ödeme yapmasalar bile takıma yardımcı olabilmek için geri dönmek istedim. Çok fazla ısrar ettim. Başkan kararın Xavi tarafından verileceğini bana iletti" dedi.

‘Para almasam dahi oynarım’

Xavi'nin dönüşünün kendisi için iyi olduğunu söyleyen Alves, "Xavi'nin teknik direktör olarak geri dönmesi benim şansımı artırdı çünkü beni tanıyor. Beni aradığında Xavi'ye her zaman yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Ne pahasına olursa olsun, para almasam dahi Barcelona'ya dönmek istemiştim" ifadelerini kullandı.
Dani Alves - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
SPOR
Dani Alves yeniden Barcelona'da
12 Kasım, 23:23
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