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https://tr.sputniknews.com/20211117/devlet-tiyatrolarinin-perdeleri-ogretmenlere-ucretsiz-acilacak-1050894558.html
Devlet Tiyatroları'nın perdeleri öğretmenlere ücretsiz açılacak
Devlet Tiyatroları'nın perdeleri öğretmenlere ücretsiz açılacak
Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:26+0300
2021-11-17T15:26+0300
yaşam
kültür ve turizm bakanlığı
ücretsiz
istanbul devlet tiyatrosu
devlet tiyatroları genel müdürlüğü
devlet tiyatroları
öğretmenler günü
öğretmenler
tiyatro
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerindeki 12 oyunu, 24-25 Kasım’da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerde, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.Biletler, Devlet Tiyatroları’nın gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek, temin edilebilecek.Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ise şöyle:Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Vişne Bahçesi’ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Seneye Bugün’ü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Oyuncu Ben Feuerbach’ı Karşıyaka Sahnesi’nde, Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Sırça Kümes’i AVP Sahnesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu ‘Definename’yi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu ‘Kuyucaklı Yusuf’u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Kürk Mantolu Madonna’yı Orhan Asena Sahnesi’nde, Antalya Devlet Tiyatrosu ‘Yastık Adam’ı Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde, Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Konya Devlet Tiyatrosu ‘Işıltılı Haşerat’ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu ‘Yirmibeşonbeş Treni’ni AKM Sahnesi’nde ve Van Devlet Tiyatrosu ‘Erkek Gezegeni’ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.
https://tr.sputniknews.com/20211028/hatay-valiligi-testis-kelimesi-gectigi-icin-tiyatro-oyununu-iptal-etti-1050265421.html
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kültür ve turizm bakanlığı, ücretsiz, istanbul devlet tiyatrosu, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, devlet tiyatroları, öğretmenler günü, öğretmenler, tiyatro

Devlet Tiyatroları'nın perdeleri öğretmenlere ücretsiz açılacak

15:26 17.11.2021
© Devlet TiyatrolarıYeraltından Notlar
Yeraltından Notlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Devlet Tiyatroları
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Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerindeki 12 oyunu, 24-25 Kasım’da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.
Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerde, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.
Biletler, Devlet Tiyatroları’nın gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek, temin edilebilecek.
Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ise şöyle:
Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Vişne Bahçesi’ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Seneye Bugün’ü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Oyuncu Ben Feuerbach’ı Karşıyaka Sahnesi’nde, Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Sırça Kümes’i AVP Sahnesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu ‘Definename’yi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu ‘Kuyucaklı Yusuf’u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Kürk Mantolu Madonna’yı Orhan Asena Sahnesi’nde, Antalya Devlet Tiyatrosu ‘Yastık Adam’ı Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde, Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Konya Devlet Tiyatrosu ‘Işıltılı Haşerat’ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu ‘Yirmibeşonbeş Treni’ni AKM Sahnesi’nde ve Van Devlet Tiyatrosu ‘Erkek Gezegeni’ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.
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