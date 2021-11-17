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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211117/dolartl-gune-1042-ile-basladi-1050877649.html
Dolar/TL güne 10.42 ile başladı
Dolar/TL güne 10.42 ile başladı
Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10.42 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro fiyatları ise 11.80 TL seviyesinde. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T07:51+0300
2021-11-17T07:51+0300
2021-11-17T07:50+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dolar, 17 Kasım 2021 sabahında 10.43 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 10.4296 lira, satış fiyatı 10.4325 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 11.7863 lira, satış fiyatı 11.8002 liradan işlem görüyor.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl
Dolar/TL güne 10.42 ile başladı
Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 10.42 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro fiyatları ise 11.80 TL seviyesinde.
Dolar,
17 Kasım 2021 sabahında 10.43 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 10.4296 lira, satış fiyatı 10.4325 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise
aynı dakikalarda 11.7863 lira, satış fiyatı 11.8002 liradan işlem görüyor.