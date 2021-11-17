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EKONOMİ
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Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Bir süredir çift haneli rakamlarda seyreden Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.Dolar/TL 10.56 lirayı aştı. Euro ise 11.92 lirayı aştı.
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dolar, dolar/tl

Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü

13:20 17.11.2021 (güncellendi: 13:28 17.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.
Bir süredir çift haneli rakamlarda seyreden Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.
Dolar/TL 10.56 lirayı aştı. Euro ise 11.92 lirayı aştı.
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