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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211117/dolattl-kuru-1050-seviyesini-gordu-1050887206.html
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:20+0300
2021-11-17T13:20+0300
2021-11-17T13:28+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
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Bir süredir çift haneli rakamlarda seyreden Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.Dolar/TL 10.56 lirayı aştı. Euro ise 11.92 lirayı aştı.
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dolar, dolar/tl
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü
13:20 17.11.2021 (güncellendi: 13:28 17.11.2021)
Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.
Bir süredir çift haneli rakamlarda seyreden Dolar/TL kuru, 10.56 seviyesini gördü.
Dolar/TL 10.56 lirayı aştı. Euro ise 11.92 lirayı aştı.