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DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde
DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde
Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi. DSÖ, kanserin önlenmesi... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:51+0300
2021-11-17T13:51+0300
yaşam
dsö
hpv
rahim ağzı kanseri
hpv aşısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi.Dünya Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmek için Harekete Geçme Günü dolayısıyla DSÖ'nün yayımladığı yazılı açıklamada, bu hastalığa ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.Rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadının yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kanseri tedavi edici araçlara ulaşım zor hale gelirken düşük gelirli ülkelerde kadınlar, klinik tarama ekipmanı ve insan papilloma virüsü (HPV) aşısı gibi imkanlardan yoksun durumda." ifadesi kullanıldı.Kovid-19'un, rahim ağzı kanseriyle mücadeledeki etkinliği ciddi oranda düşürdüğü kaydedildi.Açıklamada, dünya ülkelerinin yüzde 43'ünde sağlık imkanlarının Kovid-19'la mücadeleye aktarılmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığı aktarıldı.Kovid-19 nedeniyle HPV aşılamaları azaldıBu kanserin önlenmesi için gerekli olan HPV aşısının uygulanma oranı da 2020'de yüzde 13'e gerileyerek 2019'a kıyasla azalma gösterdi.Kız çocuklarının da HPV aşısı yaptırma oranının düştüğü, 2020'de dünyada 9-14 yaş aralığındaki kızların sadece yüzde 13'ünün aşı yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.Dünyada rahim ağzı kanseri ölümlerinin ülkelerin gelir seviyesine göre büyük farklılık gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu hastalıktan yaşamını yitiren her 10 kişiden 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğu belirtildi.Açıklamada, dünyadaki rahim ağzı kanserlerinin 3'te 2'sinin görüldüğü 80 ülkede, kanseri önleyen HPV aşısının hala uygulanmadığı bildirildi.Hedef, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanmasıDSÖ'nün "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılması hedefleniyor.Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 oranında azalacağı öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/uzmani-anlatti-hpv-asisi-neden-ulusal-asi-takviminde-olmali-1050637009.html
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dsö, hpv, rahim ağzı kanseri, hpv aşısı

DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde

13:51 17.11.2021
© Twitter/HPV Aşısı Ücretsiz OlsunHPV
HPV - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Twitter/HPV Aşısı Ücretsiz Olsun
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Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi. DSÖ, kanserin önlenmesi için gerekli olan HPV aşısına erişimdeki eşitsizliğe dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi.
Dünya Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmek için Harekete Geçme Günü dolayısıyla DSÖ'nün yayımladığı yazılı açıklamada, bu hastalığa ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadının yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kanseri tedavi edici araçlara ulaşım zor hale gelirken düşük gelirli ülkelerde kadınlar, klinik tarama ekipmanı ve insan papilloma virüsü (HPV) aşısı gibi imkanlardan yoksun durumda." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19'un, rahim ağzı kanseriyle mücadeledeki etkinliği ciddi oranda düşürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, dünya ülkelerinin yüzde 43'ünde sağlık imkanlarının Kovid-19'la mücadeleye aktarılmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığı aktarıldı.
HPV aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Kovid-19 nedeniyle HPV aşılamaları azaldı

Bu kanserin önlenmesi için gerekli olan HPV aşısının uygulanma oranı da 2020'de yüzde 13'e gerileyerek 2019'a kıyasla azalma gösterdi.
Kız çocuklarının da HPV aşısı yaptırma oranının düştüğü, 2020'de dünyada 9-14 yaş aralığındaki kızların sadece yüzde 13'ünün aşı yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.
Dünyada rahim ağzı kanseri ölümlerinin ülkelerin gelir seviyesine göre büyük farklılık gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu hastalıktan yaşamını yitiren her 10 kişiden 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğu belirtildi.
Açıklamada, dünyadaki rahim ağzı kanserlerinin 3'te 2'sinin görüldüğü 80 ülkede, kanseri önleyen HPV aşısının hala uygulanmadığı bildirildi.

Hedef, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması

DSÖ'nün "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılması hedefleniyor.
Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 oranında azalacağı öngörülüyor.

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