https://tr.sputniknews.com/20211117/dugun-fotografcisindan-evliligin-omru-ustune-uc-gosterge-1050888291.html

Düğün fotoğrafçısından evliliğin ömrü üstüne üç gösterge

Düğün fotoğrafçısından evliliğin ömrü üstüne üç gösterge

ABD’de bir düğün fotoğrafçısı, kişisel hesabından yayınladığı videosunda, bir evliliğin uzun sürüp sürmeyeceğine dair 3 işareti paylaşmasıyla birlikte sosyal... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T13:30+0300

2021-11-17T13:30+0300

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yaşam

düğün

evlilik

boşanma

mutluluk

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ABD’de Arkansas’ta yaşayan Shayla Herrington, “Bir çiftin ayrılabileceğine dair 3 işaret” başlıklı TikTok videosunda, on yıldan fazla deneyiminin ona öğrettiklerini anlattı. Herrington'a göre ilk gösterge, eşlerden birinin diğer eş olmadan ailesiyle birlikte üçten fazla aile fotoğrafı çektirmek istemesi. Herrington, aileyle birilikte birkaç özel fotoğrafın oldukça mantıklı olduğunu ancak üçten fazla fotoğraf atmanın biraz düşündürücü olduğunu belirtiyor.İkinci gösterge ise, düğün partisine hazırlık fotoğrafları ve kadeh kaldırma sırasında eş hakkında düşüncelerini sesli dile getirmekten kaçınması. Bu, evlenilecek eşi 'sevmedikleri' anlamına gelebiliyor.Son gösterge ise, eşlerden birinin verilen resepsiyon sırasında evlendiği kişiyle değil daha çok arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmesi.Herrington daha sonrasında izleyicilerine düşüncelerine katılıp katılmadıklarını sordu. Cevaplar ise oldukça karışıktı. Birkaç fotoğrafçı ve ayrılmış çiftler Herrington'un gözlemlerinin doğru olduğunu söyledi. Anonim bir TikTok kullanıcısı, "Evet, eski kocam düğünde benimle vakit geçirmedi ve sağdıçları bana selam bile vermedi” dedi. Teoriye katılmayan veya yüzde yüz doğru olmadığını düşünen diğer TikTok kullanıcıları, yorum bölümünde düşüncelerini tartıştı. Bir kullanıcı, son gösterge için şunları söyledi: "Düğün gününüzde aynı zamanda iyi bir ev sahibi olmanız gerekiyor. Ben tüm düğün boyunca herkesin evlendiğinden emin olmak için etrafta koşuşturarak geçirdim"

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düğün, evlilik, boşanma, mutluluk