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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi
İstanbul’da gelecek ay düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:15+0300
2021-11-17T18:15+0300
spor
boks
kadın
açıklama
türkiye boks federasyonu
turnuva
erteleme
kick boks
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Türkiye Boks Federasyonu resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre aralık ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın mart ayına ertelendiği bildirildi.Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde: “Daha önce 04-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Şampiyonası tüm dünyada artan Covid vakaları nedeniyle Mart 2022 tarihine ertelendi. Katılımcı ülkelerin gidiş-dönüş protokollerinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle AIBA'ya başvuruda bulunmuşlardır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde AIBA ve Federasyonumuz sağlığın tüm herşeyden önce geldiği düşünülerek ortak alınan karar neticesinde Mart 2022 tarihine ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Turnuva hakkında kesin tarihler ileri bir tarihte ilan edilecektir.”
https://tr.sputniknews.com/20211023/arkadasini-olduren-boz-ayiyla-bogusan-rus-boksor-hastanede-yasam-mucadelesi-veriyor-1050107789.html
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boks, kadın, açıklama, türkiye boks federasyonu, turnuva, erteleme, kick boks

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi

18:15 17.11.2021
© DHADünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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İstanbul’da gelecek ay düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ertelendi.
Türkiye Boks Federasyonu resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre aralık ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın mart ayına ertelendiği bildirildi.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
“Daha önce 04-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Şampiyonası tüm dünyada artan Covid vakaları nedeniyle Mart 2022 tarihine ertelendi. Katılımcı ülkelerin gidiş-dönüş protokollerinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle AIBA'ya başvuruda bulunmuşlardır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde AIBA ve Federasyonumuz sağlığın tüm herşeyden önce geldiği düşünülerek ortak alınan karar neticesinde Mart 2022 tarihine ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Turnuva hakkında kesin tarihler ileri bir tarihte ilan edilecektir.”
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