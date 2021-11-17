https://tr.sputniknews.com/20211117/dunyanin-en-yuksek-asilama-oranina-sahip-cebelitarik-noel-etkinliklerini-iptal-etti-1050883596.html

Dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip Cebelitarık, Noel etkinliklerini iptal etti

Dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip Cebelitarık, Noel etkinliklerini iptal etti

Kovid-19 vakalarında artış yaşanırken, dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip olan Cebelitarık'ta Noel etkinliklerinin iptal edilmesi yönünde karar alındı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:00+0300

2021-11-17T12:00+0300

2021-11-17T12:00+0300

koronavirüs

noel

cebelitarık

aşılama

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Tüm nüfusunu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı başaran Cebelitarık, vakalarda yaşanan artışın ardından Noel etkinliklerini iptal etti.Cebelitarık yönetiminden yapılan açıklamada, 'resmi Noel partilerinin, resmi resepsiyonların ve benzeri toplantıların iptal edildiği' duyuruldu.Açıklamada, halka önümüzdeki 4 hafta boyunca sosyal etkinliklerden ve partilerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.Halka kapalı alanlar yerine açık havada bulunma tavsiyesinin verilen açıklamada, ayrıca maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı.Sağlık Bakanı Samantha Sacramento, açıklamasında "Son günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısındaki büyük artış, virüsün toplumumuzda hala çok yaygın olduğunu ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için her türlü akılcı önlemi almanın hepimizin sorumluluğu olduğunu net bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.Son bir haftada 56 vakaİspanya ile kara sınırı olan Cebelitarık'ta son bir hafta içinde 56 vaka tespit edildi.Cebelitarık'ın tüm yetişkin nüfusu mart ayından bu yana aşılanmaya başlamıştı.Nüfusun yüzde 118'i aşılıAda nüfusunun yüzde 118'den fazlası tam aşılı olmasına rağmen mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maskeler hala zorunlu.Adada halihazırda 40 yaşın üzerindekilere, sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere takviye doz uygulanıyor.Britanya ve İspanya'yı zaman zaman karşı karşıya getiren Cebelitarık Yarımadası, Birleşmiş Milletlerin (BM) 'özerk olmayan ülke' listesinde yer alıyor.İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, Britanya da yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210325/kovid-19a-karsi-asilamayi-tamamlayan-cebelitarik-tam-normallige-geciyor-1044116402.html

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noel, cebelitarık, aşılama, vaka, koronavirüs, kovid-19