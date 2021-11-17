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https://tr.sputniknews.com/20211117/duzcede-50lik-depremin-ardindan-tedirgin-bekleyis-suruyor-korkudan-kendimizi-disari-attik-1050906421.html
Düzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor: 'Korkudan kendimizi dışarı attık'
Düzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor: 'Korkudan kendimizi dışarı attık'
Düzce'de meydana gelen deprem sonrası özellikle apartmanlarda oturan ve 1999 depremini yaşayan vatandaşların tedirginliği devam etti. Vatandaşlar, ikinci bir... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T20:33+0300
2021-11-17T20:33+0300
türkiye
düzce
kandilli
ev
halk
sokak
deprem
kandilli rasathanesi
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Düzce'de depremi yaşayan vatandaşlar, "Korkudan kendimizi dışarı attık, ateş yaktık oturuyoruz. Allah inşallah bir daha göstermez. Komşularımızla oturuyoruz. 4 katlı evde oturuyoruz. 1999 yılında da iki kere deprem yaşadık. Onun korkusu da var. Evlere gidemiyoruz. Burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 15.40'ta merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası büyüklükleri en büyüğü 4.3 olmak üzere 3 artçı deprem daha meydana gelmiştir. Oluşan deprem sonucunda kolluk güçleri ve arama kurtarma ekibinin yaptığı saha araştırmaları ile muhtarlardan gelen bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde herhangi hasar kaydı alınmamıştır. Diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrılar sonucu, 13 vatandaşımız sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olup, ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamalara takip etmelerini, deprem sonrası vatandaşlarımızı tedbirli davranmaya ve sakin olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1050895717.html
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düzce, kandilli, ev, halk, sokak, deprem, kandilli rasathanesi

Düzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor: 'Korkudan kendimizi dışarı attık'

20:33 17.11.2021
© DHADüzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor
Düzce'de 5.0'lık depremin ardından tedirgin bekleyiş sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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Düzce'de meydana gelen deprem sonrası özellikle apartmanlarda oturan ve 1999 depremini yaşayan vatandaşların tedirginliği devam etti. Vatandaşlar, ikinci bir deprem olması ihtimali korkusuyla evlerine gitmeyerek, evlerinin önündeki alanlarda ateş yakarak bekledi. Diğer yandan Çilimli ilçesi Tepeköy Köyü Camii'nin sıvaları döküldü.
Düzce'de depremi yaşayan vatandaşlar, "Korkudan kendimizi dışarı attık, ateş yaktık oturuyoruz. Allah inşallah bir daha göstermez. Komşularımızla oturuyoruz. 4 katlı evde oturuyoruz. 1999 yılında da iki kere deprem yaşadık. Onun korkusu da var. Evlere gidemiyoruz. Burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde bugün saat 15.40'ta merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası büyüklükleri en büyüğü 4.3 olmak üzere 3 artçı deprem daha meydana gelmiştir. Oluşan deprem sonucunda kolluk güçleri ve arama kurtarma ekibinin yaptığı saha araştırmaları ile muhtarlardan gelen bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde herhangi hasar kaydı alınmamıştır. Diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrılar sonucu, 13 vatandaşımız sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olup, ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamalara takip etmelerini, deprem sonrası vatandaşlarımızı tedbirli davranmaya ve sakin olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
düzce deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
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