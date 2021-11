https://tr.sputniknews.com/20211117/ebru-sallinun-esine-hapis-cezasi-kuveytli-is-insanlarini-20-milyon-dolar-dolandirdi-1050882372.html

Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı

Ebru Şallı'nın eşine hapis cezası: Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdı

Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T11:26+0300

2021-11-17T11:26+0300

2021-11-17T11:30+0300

yaşam

hapis cezası

yargılama

uğur akkuş

ebru şallı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050882347_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_e8bd6cafc103830f8cda72ff36d0d2ff.png

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.Kuveytli iş insanlarının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, 'İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle' dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.Söz konusu iddiaların ticari yönüyle irdelendiği soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş’un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.Odatv'nin haberine göre, Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyordu.Erdoğan'la fotoğrafını göstermiştiAkkuş ile ilgili iddiaları ilk kez 17 Ocak 2018’de Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşımıştı. Dilek Güngör yazısında Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürmüştü.Bu sayede de Kuveytlilerin 20 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen yazıda Kuveytli yatırımcılara dönük danışmanlık şirketi sahibi olan Uğur Akkuş'un, Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın Türkiye'deki danışmanı olduğunun da altı çizilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hapis cezası, yargılama, uğur akkuş, ebru şallı