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EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T23:31+0300
2021-11-17T23:31+0300
türkiye
kolombiya
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, bu ülkenin adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği belirtildi."Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır" bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.
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kolombiya, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı

23:31 17.11.2021
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, bu ülkenin adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği belirtildi.
"Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır" bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."
Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.
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