https://tr.sputniknews.com/20211117/egmden-kolombiyada-ele-gecirilen-uyusturucuya-iliskin-aciklama-adli-yardimlasma-talepleri-olmadi-1050909401.html

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T23:31+0300

2021-11-17T23:31+0300

2021-11-17T23:31+0300

türkiye

kolombiya

emniyet genel müdürlüğü (egm)

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, bu ülkenin adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği belirtildi."Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır" bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.

türkiye

kolombiya

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kolombiya, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu