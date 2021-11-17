https://tr.sputniknews.com/20211117/ekolojik-kopruleri-kullanan-yaban-hayvanlari-fotokapanlarda-1050902270.html

Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda

Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda

Yaban hayvanlarının korunması ve yaban hayvanı kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 4 farklı bölgede, otoyollar üzerine inşa edilen 'ekolojik köprüler'... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:02+0300

2021-11-17T18:02+0300

2021-11-17T18:02+0300

yaşam

fotokapan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050902318_0:40:640:400_1920x0_80_0_0_e7b99f3f43bf4e1d66412dedf2dde906.jpg

Yaban hayat için bütünlük oluşturan köprüleri kullanan geyik, karaca, domuz, tilki ve çakal gibi birçok yaban hayvanı da fotokapanlara yansıdı.Fotokapanlar ile takibe alınan yaban hayvanlarının, su ve beslenme ihtiyaçlarını köprüler sayesinde giderebildikleri gözlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotokapan