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https://tr.sputniknews.com/20211117/ekolojik-kopruleri-kullanan-yaban-hayvanlari-fotokapanlarda-1050902270.html
Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda
Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda
Yaban hayvanlarının korunması ve yaban hayvanı kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 4 farklı bölgede, otoyollar üzerine inşa edilen 'ekolojik köprüler'... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:02+0300
2021-11-17T18:02+0300
2021-11-17T18:02+0300
yaşam
fotokapan
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Yaban hayat için bütünlük oluşturan köprüleri kullanan geyik, karaca, domuz, tilki ve çakal gibi birçok yaban hayvanı da fotokapanlara yansıdı.Fotokapanlar ile takibe alınan yaban hayvanlarının, su ve beslenme ihtiyaçlarını köprüler sayesinde giderebildikleri gözlendi.
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fotokapan
Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda
Yaban hayvanlarının korunması ve yaban hayvanı kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 4 farklı bölgede, otoyollar üzerine inşa edilen 'ekolojik köprüler' kullanılmaya başlandı.
Yaban hayat için bütünlük oluşturan köprüleri kullanan geyik, karaca, domuz, tilki ve çakal gibi birçok yaban hayvanı da fotokapanlara yansıdı.
Fotokapanlar ile takibe alınan yaban hayvanlarının, su ve beslenme ihtiyaçlarını köprüler sayesinde giderebildikleri gözlendi.