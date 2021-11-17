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Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir
Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA'nın Garanti bankasında kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapmasıyla ilgili... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T19:21+0300
2021-11-17T19:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ispanya başbakanı pedro sanchez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, İspanya ile savunma alanında yapılan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de 600'den fazla İspanyol şirketin yatırım yaptığını ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.Sanchez ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, "Değerli dostumla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutum ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.'Vize muafiyeti bir an önce başlatılmalı'"Gümrük Birliği ve vatandaşlarımızın vize muafiyeti bir an önce başlatılmalıdır" diyen Erdoğan konu hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı:İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez

Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir

19:21 17.11.2021 (güncellendi: 19:50 17.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA'nın Garanti bankasında kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapmasıyla ilgili "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, İspanya ile savunma alanında yapılan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de 600'den fazla İspanyol şirketin yatırım yaptığını ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.
Sanchez ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, "Değerli dostumla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutum ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'Vize muafiyeti bir an önce başlatılmalı'

"Gümrük Birliği ve vatandaşlarımızın vize muafiyeti bir an önce başlatılmalıdır" diyen Erdoğan konu hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı:

"AB ve NATO sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göçte büyük yük üstlenmiştir. İspanya'nın kıymetli desteklerini sürdürmesinin tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum.Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. BM Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak dünyada barış, istikrar, refah politikalarında daha yakın işbirliği içinde olmayı teklif ediyoruz. Bu girişim Türkiye ile İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli çıkış yolu sunmaktadır."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı" diye konuştu.
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