https://tr.sputniknews.com/20211117/erdogan-ispanya-hukumet-baskani-sanchez-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050904274.html

Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir

Erdoğan: BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA'nın Garanti bankasında kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapmasıyla ilgili... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T19:21+0300

2021-11-17T19:21+0300

2021-11-17T19:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ispanya başbakanı pedro sanchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050904561_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ddd7be397b53580eca727c5edd5955bc.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, İspanya ile savunma alanında yapılan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de 600'den fazla İspanyol şirketin yatırım yaptığını ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz inşallah bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.Sanchez ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, "Değerli dostumla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutum ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.'Vize muafiyeti bir an önce başlatılmalı'"Gümrük Birliği ve vatandaşlarımızın vize muafiyeti bir an önce başlatılmalıdır" diyen Erdoğan konu hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı:İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez