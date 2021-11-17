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Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın
Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın
Karaman'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. polis yakalandı... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:04+0300
2021-11-17T18:04+0300
türkiye
karaman
araba
kadın
silah
erkek
yaralı
yaralama
tabanca
isim
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16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak’ta meydana gelen olayda, İsmail Ö. eski sevgilisi Cansu A. ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi’ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmail Ö.’nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin ‘Neden vurdunuz’ sorusuna Cansu A. “Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın” cevabını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/ahmet-hakan-cinayet-isleyecek-denli-sorunlu-cocuguyla-ilgilenmeyen-anne-baba-da-bu-isten-sorumlu-1050763529.html
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karaman, araba, kadın, silah, erkek, yaralı, yaralama, tabanca, isim

Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın

18:04 17.11.2021
© DHAEski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın
Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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Karaman'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. polis yakalandı. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diyerek cevabını verdi.
16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak’ta meydana gelen olayda, İsmail Ö. eski sevgilisi Cansu A. ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi’ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmail Ö.’nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin ‘Neden vurdunuz’ sorusuna Cansu A. “Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın” cevabını verdi.
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