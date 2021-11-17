https://tr.sputniknews.com/20211117/eski-sevgilisini-vuran-kadin-adimi-agzina-duzgun-alsin-1050902422.html

Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına düzgün alsın

Karaman'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. polis yakalandı... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

karaman

araba

kadın

silah

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yaralı

yaralama

tabanca

isim

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16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak’ta meydana gelen olayda, İsmail Ö. eski sevgilisi Cansu A. ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi’ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmail Ö.’nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin ‘Neden vurdunuz’ sorusuna Cansu A. “Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın” cevabını verdi.

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karaman, araba, kadın, silah, erkek, yaralı, yaralama, tabanca, isim