https://tr.sputniknews.com/20211117/esnaf-bizim-kirmizi-halimiz-yok-diyerek-sirtindaki-montu-yere-serdi-kilicdaroglu-basmadan-gecti-1050885280.html

Esnaf 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere serdi, Kılıçdaroğlu basmadan geçti

Esnaf 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere serdi, Kılıçdaroğlu basmadan geçti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile esnaf arasındaki "Kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çeken anlara neden oldu. Kılıçdaroğlu... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:45+0300

2021-11-17T12:45+0300

2021-11-17T12:50+0300

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kırmızı halı

mont

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Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "Bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-merkez-bankasinin-eli-kolu-baglanmis-vaziyette-1050853296.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), kırmızı halı, mont