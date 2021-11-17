https://tr.sputniknews.com/20211117/esnaf-bizim-kirmizi-halimiz-yok-diyerek-sirtindaki-montu-yere-serdi-kilicdaroglu-basmadan-gecti-1050885280.html
Esnaf 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere serdi, Kılıçdaroğlu basmadan geçti
Esnaf 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere serdi, Kılıçdaroğlu basmadan geçti
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile esnaf arasındaki "Kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çeken anlara neden oldu. Kılıçdaroğlu... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:45+0300
2021-11-17T12:45+0300
2021-11-17T12:50+0300
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
kırmızı halı
mont
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050885232_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_53ec76bd185d32bbf85ca0fc8502824c.jpg
Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "Bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-merkez-bankasinin-eli-kolu-baglanmis-vaziyette-1050853296.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050885232_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_b249510580bf23141f592da2148c415f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), kırmızı halı, mont
Esnaf 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere serdi, Kılıçdaroğlu basmadan geçti
12:45 17.11.2021 (güncellendi: 12:50 17.11.2021)
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile esnaf arasındaki "Kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çeken anlara neden oldu. Kılıçdaroğlu, ısrarla "Basmayacağım" diyerek montun üzerine basmadan geçti.
Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.
Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "Bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.
Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.