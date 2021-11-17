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https://tr.sputniknews.com/20211117/esra-ucak-kendisini-12-yildir-israrli-bir-sekilde-takip-ve-tehdit-eden-serkan-aydini-bicakladi-1050893808.html
Kendisini 12 yıldır ısrarlı bir şekilde takip eden adamı bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı
Kendisini 12 yıldır ısrarlı bir şekilde takip eden adamı bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı
İzmir'de 12 yıldır kendisini takip ettiğini söylediği Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren Esra U.'nun ifadesi ortaya çıktı. Esra U. ölen kişinin yıllardır... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:14+0300
2021-11-17T15:49+0300
türkiye
izmir
tehdit
taciz
cinayet
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Söz konusu olay, 2 Ekim akşamı İzmir Gaziemir'de meydana geldi. Esra U., iddiaya göre eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın'ı bıçakla yaraladı. Aydın'ın hayatını kaybederken Esra U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan Aydın'ın birçok suçtan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu, olay tarihinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.Çalınan çantamla yanıma geldiİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Esra U.'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Esra U., ölen adamın 12 yıldır kendisini takip ve taciz ettiğini "12 yıl önce Turgutlu'da omzumdaki çanta tanımadığım bir kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra Serkan elinde çantayla yanıma geldi, 'Dikkat edin ortalık hırsız kaynıyor' deyip çantamı verdi. Bir gün sonra yine manava gelerek alışveriş yaptı. Telefon numarasının yazdığı bir kağıt bıraktı, yırtıp attım. Numarayı da kaydetmedim. Bir iki gün sonra telefonum çaldı. 'Ben Serkan, bana bir can borcun var. En azından bir çay içelim, niyetim kötü değil' dedi. Aynı gün içinde beni birçok kez aradı ancak açmadım. Ben bu durumu kimseyle paylaşmadım, 12 yıldır peşimdeydi" sözleriyle aktardı.'İstemesen de benim olacaksın' dedi' Bu olaylardan birkaç gün sonra Kemalpaşa ilçesinde çocuklarıyla birlikte düğüne gittiğini belirten kadın "Düğünde Serkan da vardı. Bana, 'İlk gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsun. Sen istesen de istemesen de benim olacaksın' dedi. Ben de, 'Çocuklarım var benden uzak dur' dedim. Beni takip edip evimi öğrenmiş. Bir gün sonra geldi. Kağıda yazdığı numarasını uzatıp onu aramamı söyledi ve gitti. Kağıttaki numarayı kadın ismiyle kaydedip aradım. 'Ben evliyim, ne istiyorsun benden?' dedim. Bir gece eşim yoktu pencereyi tıklattı ve 'Kapıyı açmazsan bütün mahalleye rezil ederim' dedi. Ben de mecbur dışarı çıktım. Yine aynı şeyleri tekrarladı, gitmesini söylediğimde onunla buluşursam gideceğini söylediği için kabul ettim. Buluştuk aynı şeyleri tekrarlayıp durdu" ifadelerini kullandı.'Tehdit edildiğim için kimseyle hiçbir şey paylaşamadım, evimi değiştirdim'Bu gelişmelerden sonra adresini değiştirdiğini söyleyen Esra U., "Ancak yeni evimin adresini de buldu. Hatta ben evdeyken telefonu açmadım diye gelip beni darp etti. Bir süre sonra beni arayarak, 'Beni cezaevine götürüyorlar, beni aramazsan seni mahvederim' dedi. Daha sonra annesi beni aradı. 'Çok ısrar etti, senin ismini ziyaretçi listesine yazdırdık' dedi. İstemeden, korktuğum için 2 kez ziyaretine gittim. Son gittiğimde bir daha gelemeyeceğimi söyledim, yine tehdit etti. Olay tarihinden 2 ay önce Serkan cezaevinden aradı. Tehdit edildiğim için kimseyle hiçbir şey paylaşamadım. Olay günü Serkan'ın akrabası olduğunu söyleyen birinden telefonuma 'Gaziemir'e geliyorum' mesajı geldi. Gelmeyeceğini düşünerek umursamadım. Saat 14.00 sıralarında kapı çaldı. Kadın sesine benzer bir ses 'Üst komşu' dedi. Ben de açtım. Karşımda Serkan'ı görünce kapıyı kapatmak istedim, hamle yaparak zorla içeri girdi. Ben, 'Yeter artık çık hayatımdan' diye bağırınca ağzımı kapattı. Çocuk odasına kaçtım, camı açıp yardım isteyecektim, başaramadım. Camdan mutfak balkonuna geçip aşağıya atlamak istedim, saçımdan tutup geriye doğru çekti" dedi.Esra U.'nun eşi ise söz konusu olaylardan haberinin olmadığını, eşinin kendisine ya da çocuklarına bir zarar gelmesin diye anlatmadığını söyledi.
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izmir, tehdit, taciz, cinayet

Kendisini 12 yıldır ısrarlı bir şekilde takip eden adamı bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı

15:14 17.11.2021 (güncellendi: 15:49 17.11.2021)
© DHASerkan Aydın
Serkan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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İzmir'de 12 yıldır kendisini takip ettiğini söylediği Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren Esra U.'nun ifadesi ortaya çıktı. Esra U. ölen kişinin yıllardır kendisini rahatsız ettiğini, evine gelerek kendisiyle birlikte olmak istediğini ve evli olduğunu söylemesine rağmen kendisini kızlarıyla tehdit ettiğini söyledi.
Söz konusu olay, 2 Ekim akşamı İzmir Gaziemir'de meydana geldi. Esra U., iddiaya göre eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın'ı bıçakla yaraladı. Aydın'ın hayatını kaybederken Esra U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan Aydın'ın birçok suçtan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu, olay tarihinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Çalınan çantamla yanıma geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Esra U.'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Esra U., ölen adamın 12 yıldır kendisini takip ve taciz ettiğini "12 yıl önce Turgutlu'da omzumdaki çanta tanımadığım bir kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra Serkan elinde çantayla yanıma geldi, 'Dikkat edin ortalık hırsız kaynıyor' deyip çantamı verdi. Bir gün sonra yine manava gelerek alışveriş yaptı. Telefon numarasının yazdığı bir kağıt bıraktı, yırtıp attım. Numarayı da kaydetmedim. Bir iki gün sonra telefonum çaldı. 'Ben Serkan, bana bir can borcun var. En azından bir çay içelim, niyetim kötü değil' dedi. Aynı gün içinde beni birçok kez aradı ancak açmadım. Ben bu durumu kimseyle paylaşmadım, 12 yıldır peşimdeydi" sözleriyle aktardı.

'İstemesen de benim olacaksın' dedi'

Bu olaylardan birkaç gün sonra Kemalpaşa ilçesinde çocuklarıyla birlikte düğüne gittiğini belirten kadın "Düğünde Serkan da vardı. Bana, 'İlk gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsun. Sen istesen de istemesen de benim olacaksın' dedi. Ben de, 'Çocuklarım var benden uzak dur' dedim. Beni takip edip evimi öğrenmiş. Bir gün sonra geldi. Kağıda yazdığı numarasını uzatıp onu aramamı söyledi ve gitti. Kağıttaki numarayı kadın ismiyle kaydedip aradım. 'Ben evliyim, ne istiyorsun benden?' dedim. Bir gece eşim yoktu pencereyi tıklattı ve 'Kapıyı açmazsan bütün mahalleye rezil ederim' dedi. Ben de mecbur dışarı çıktım. Yine aynı şeyleri tekrarladı, gitmesini söylediğimde onunla buluşursam gideceğini söylediği için kabul ettim. Buluştuk aynı şeyleri tekrarlayıp durdu" ifadelerini kullandı.

'Tehdit edildiğim için kimseyle hiçbir şey paylaşamadım, evimi değiştirdim'

Bu gelişmelerden sonra adresini değiştirdiğini söyleyen Esra U., "Ancak yeni evimin adresini de buldu. Hatta ben evdeyken telefonu açmadım diye gelip beni darp etti. Bir süre sonra beni arayarak, 'Beni cezaevine götürüyorlar, beni aramazsan seni mahvederim' dedi. Daha sonra annesi beni aradı. 'Çok ısrar etti, senin ismini ziyaretçi listesine yazdırdık' dedi. İstemeden, korktuğum için 2 kez ziyaretine gittim. Son gittiğimde bir daha gelemeyeceğimi söyledim, yine tehdit etti. Olay tarihinden 2 ay önce Serkan cezaevinden aradı. Tehdit edildiğim için kimseyle hiçbir şey paylaşamadım. Olay günü Serkan'ın akrabası olduğunu söyleyen birinden telefonuma 'Gaziemir'e geliyorum' mesajı geldi. Gelmeyeceğini düşünerek umursamadım. Saat 14.00 sıralarında kapı çaldı. Kadın sesine benzer bir ses 'Üst komşu' dedi. Ben de açtım. Karşımda Serkan'ı görünce kapıyı kapatmak istedim, hamle yaparak zorla içeri girdi. Ben, 'Yeter artık çık hayatımdan' diye bağırınca ağzımı kapattı. Çocuk odasına kaçtım, camı açıp yardım isteyecektim, başaramadım. Camdan mutfak balkonuna geçip aşağıya atlamak istedim, saçımdan tutup geriye doğru çekti" dedi.
Esra U.'nun eşi ise söz konusu olaylardan haberinin olmadığını, eşinin kendisine ya da çocuklarına bir zarar gelmesin diye anlatmadığını söyledi.

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