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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4.1'e çıktı
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4.1'e çıktı
Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4.1'e yükseldi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:31+0300
2021-11-17T15:32+0300
ekonomi
avrupa
enflasyon
euro
euro bölgesi
veri
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
enflasyon araştırma grubu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 3.6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.4'e çıktı.Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.1 olarak ölçüldü.Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2.21’le enerjiden geldi.Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.4, İtalya'da 3.2, Hollanda'da 3.7, Belçika'da 5.4 seviyesinde ölçüldü.Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül aylarında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
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avrupa, enflasyon, euro, euro bölgesi, veri, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), enflasyon araştırma grubu

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4.1'e çıktı

15:31 17.11.2021 (güncellendi: 15:32 17.11.2021)
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4.1'e yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 3.6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.4'e çıktı.
Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.1 olarak ölçüldü.
Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2.21’le enerjiden geldi.
Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.4, İtalya'da 3.2, Hollanda'da 3.7, Belçika'da 5.4 seviyesinde ölçüldü.
Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.
Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül aylarında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.
Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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