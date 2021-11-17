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Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı
Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı
Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T10:18+0300
2021-11-17T10:23+0300
yaşam
frida kahlo
portre
rekor
müzayede
eser
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Ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.Açık artırmanın sonunda tablo, 34.9 milyon dolara alıcı buldu. Bu Latin Amerikalı sanatçıların eserleri arasında en yüksek fiyatla satılanı oldu.Önceki rekor, Diego Rivera'nın çalışmalarından birine aitti. Eser, 2018'de 9.76 milyon dolara satılmıştı.Kahlo'nun yeni satılan tablosu 'Diego y Yo' ise, son otoportrelerinden biri.Eser, müzayede evi tarafından 'Kahlo'nun müzayedeye çıkan en önemli eserlerinden biri' olarak nitelendirildi.New York Times (NYT) gazetesine göre alıcı, Arjantin'de müzesi olan Eduardo F. Cosantini oldu.Tablo, en son 1990 yılında açık artırmayla 1.4 milyon dolara satılmıştı.20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Kahlo, otoportreleriyle ünlüydü.
https://tr.sputniknews.com/20210923/frida-kahlonun-otoportresinin-30-milyon-dolardan-fazlaya-satilmasi-bekleniyor-1049164401.html
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frida kahlo, portre, rekor, müzayede, eser

Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı

10:18 17.11.2021 (güncellendi: 10:23 17.11.2021)
© REUTERSMeksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu.
Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS
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Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu.
Ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.
Açık artırmanın sonunda tablo, 34.9 milyon dolara alıcı buldu. Bu Latin Amerikalı sanatçıların eserleri arasında en yüksek fiyatla satılanı oldu.
Önceki rekor, Diego Rivera'nın çalışmalarından birine aitti. Eser, 2018'de 9.76 milyon dolara satılmıştı.
Kahlo'nun yeni satılan tablosu 'Diego y Yo' ise, son otoportrelerinden biri.
Eser, müzayede evi tarafından 'Kahlo'nun müzayedeye çıkan en önemli eserlerinden biri' olarak nitelendirildi.
New York Times (NYT) gazetesine göre alıcı, Arjantin'de müzesi olan Eduardo F. Cosantini oldu.
Tablo, en son 1990 yılında açık artırmayla 1.4 milyon dolara satılmıştı.
20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Kahlo, otoportreleriyle ünlüydü.
Frida Kahlo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
YAŞAM
Frida Kahlo'nun otoportresinin 30 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor
23 Eylül, 01:29
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