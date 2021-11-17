https://tr.sputniknews.com/20211117/frida-kahlonun-tablosu-acik-artirmada-349-milyon-dolara-satildi-1050880182.html

Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı

Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı

Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

frida kahlo

portre

rekor

müzayede

eser

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Ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.Açık artırmanın sonunda tablo, 34.9 milyon dolara alıcı buldu. Bu Latin Amerikalı sanatçıların eserleri arasında en yüksek fiyatla satılanı oldu.Önceki rekor, Diego Rivera'nın çalışmalarından birine aitti. Eser, 2018'de 9.76 milyon dolara satılmıştı.Kahlo'nun yeni satılan tablosu 'Diego y Yo' ise, son otoportrelerinden biri.Eser, müzayede evi tarafından 'Kahlo'nun müzayedeye çıkan en önemli eserlerinden biri' olarak nitelendirildi.New York Times (NYT) gazetesine göre alıcı, Arjantin'de müzesi olan Eduardo F. Cosantini oldu.Tablo, en son 1990 yılında açık artırmayla 1.4 milyon dolara satılmıştı.20. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Kahlo, otoportreleriyle ünlüydü.

https://tr.sputniknews.com/20210923/frida-kahlonun-otoportresinin-30-milyon-dolardan-fazlaya-satilmasi-bekleniyor-1049164401.html

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frida kahlo, portre, rekor, müzayede, eser