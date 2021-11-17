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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T20:44+0300
2021-11-17T20:44+0300
2021-11-17T20:44+0300
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irak
türkiye
yaşar güler
genelkurmay
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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah ile görüştü.Genelkurmay Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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irak, türkiye, yaşar güler, genelkurmay
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.