Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/harry-potter-ekibi-hogwartsa-geri-donuyor-1050877870.html
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
HBO Max, serinin ilk filminin vizyona girişinin 20. yıl dönümünde 'ekibi tekrar topladı.' 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T08:00+0300
2021-11-17T08:00+0300
2021-11-17T09:04+0300
dünya
hbo
harry potter
hogwarts
etkinlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102750/25/1027502535_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_2f4ca9dbb6287fd4d96285a77c05048e.png
Harry Potter filmlerinin oyuncuları, serinin ilk filmi olan Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinden 20 yıl sonra tekrar bir araya gelecek.HBO Max, 'Hogwarts'a Dönüş' (Return to Hogwarts) isimli yapımın 1 Ocak 2022'de streaming servisinde yayınlanacağını ifade etti.Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, yönetmen Chris Columbus ile bir araya gelerek filmleri ve yarattıkları ürünleri derinlemesine ele alacak.Program, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ABD'de vizyona girmesinin 20. yıl dönümünde duyuruldu. Serinin ilk filmi, 16 Kasım 2001'de vizyona girmişti.Yayımlanan 52 saniyelik fragmanda film serisinden bazı sahneler görülüyor ve 'efsane kadronun 'sihrin başladığı yere' döneceği' belirtiliyor.
hogwarts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102750/25/1027502535_0:0:803:602_1920x0_80_0_0_0253ee547b6c725fa3626ffde8ca8da7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hbo, harry potter, hogwarts, etkinlik
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor 08:00 17.11.2021 (güncellendi: 09:04 17.11.2021)
HBO Max, serinin ilk filminin vizyona girişinin 20. yıl dönümünde 'ekibi tekrar topladı.'
Harry Potter filmlerinin oyuncuları, serinin ilk filmi olan Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinden 20 yıl sonra tekrar bir araya gelecek.
HBO Max, 'Hogwarts'a Dönüş' (Return to Hogwarts) isimli yapımın 1 Ocak 2022'de streaming servisinde yayınlanacağını ifade etti.
Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, yönetmen Chris Columbus ile bir araya gelerek filmleri ve yarattıkları ürünleri derinlemesine ele alacak.
Program,
Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ABD'de vizyona girmesinin 20. yıl dönümünde duyuruldu. Serinin ilk filmi, 16 Kasım 2001'de vizyona girmişti.
Yayımlanan 52 saniyelik fragmanda film serisinden bazı sahneler görülüyor ve
'efsane kadronun 'sihrin başladığı yere' döneceği' belirtiliyor.