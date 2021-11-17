https://tr.sputniknews.com/20211117/harry-potter-ekibi-hogwartsa-geri-donuyor-1050877870.html

Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor

Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor

HBO Max, serinin ilk filminin vizyona girişinin 20. yıl dönümünde 'ekibi tekrar topladı.' 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T08:00+0300

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dünya

hbo

harry potter

hogwarts

etkinlik

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Harry Potter filmlerinin oyuncuları, serinin ilk filmi olan Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinden 20 yıl sonra tekrar bir araya gelecek.HBO Max, 'Hogwarts'a Dönüş' (Return to Hogwarts) isimli yapımın 1 Ocak 2022'de streaming servisinde yayınlanacağını ifade etti.Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, yönetmen Chris Columbus ile bir araya gelerek filmleri ve yarattıkları ürünleri derinlemesine ele alacak.Program, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ABD'de vizyona girmesinin 20. yıl dönümünde duyuruldu. Serinin ilk filmi, 16 Kasım 2001'de vizyona girmişti.Yayımlanan 52 saniyelik fragmanda film serisinden bazı sahneler görülüyor ve 'efsane kadronun 'sihrin başladığı yere' döneceği' belirtiliyor.

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hbo, harry potter, hogwarts, etkinlik