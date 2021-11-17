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https://tr.sputniknews.com/20211117/hindistanda-dunya-evine-giren-engelse-yoldaslari-marx-lenin-ve-ho-ci-minh-eslik-etti-1050887870.html
Hindistan'da dünya evine giren Engels'e yoldaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh eşlik etti
Hindistan'da dünya evine giren Engels'e yoldaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh eşlik etti
Solculuk sevgisinin isimlere yansıdığı Hindistan'ın güneyinde solcu düşünce ve eylemin efsanelerinin adaşlarını biraraya getiren düğünlere bir yenisi eklendi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:33+0300
2021-11-17T13:36+0300
yaşam
hindistan
vladimir lenin
komünist parti
ho chi minh
lev troçki
düğün
karl marx
damat
gelin
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Kurulduğu 1957 yılından beri Hindistan Komünist Partisi tarafından yönetilen güneybatı eyaleti Kerala'da damat Engels'in nikah törenine arkadaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh'in katılması, sosyal medyada gündem oldu. Haziranda güneydeki Tamil Nadu eyaletinde ağabeyleri Komünizm ile Leninizm ve minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damadın evlenmesi de sosyal medyanın diline düşmüştü. Komünist Partililerin düğününde damat Friedrich Engels ile gelin Bismitha'nın ortada, damadın arkadaşlarından Marx'ın solda, Lenin'in gelinin yanında sağda ve Ho Çi Minh'in en sağda poz verdiği fotoğraflar, medyada yayımlandı. Mathrubhumi gazetesine göre, Engels ile Lenin kardeşler, Marx ile Ho Çi Minh de partinin yerel bir aktivistinin oğulları. Dört erkek arkadaş, Komünist Partinin aktif üyeleri, ancak Marx, turistik Athirappilly'de yapılan düğüne katılmak için hiper-kapitalist Körfez şehri Dubai'den geldi. Komünist Parti'nin 60 yıldır yönettiği Kerala eyaletinde orak-çekiç ambleminden geçilmezken Lenin, Stalin ve Troçki gibi devrimci isimler popülerliğini koruyor.Soğuk Savaş döneminde ABD'den ziyade Sovyetler Birliği'ne yakın duran Hindistan'da Lenin, Stalin, Troçki, hatta resmi Sovyet gazetesi Pravda gibi isimler hala yaygın. Örneğin Tamil Nadu eyaletinin başbakanının adı, MK Stalin.
https://tr.sputniknews.com/20210611/hindistanda-sosyalizm-evleniyor-dugune-komunizm-ve-leninizm-de-davetli-1044710612.html
https://tr.sputniknews.com/20210614/sosyal-medyanin-kutladigi-dugun-komunizm-leninizm-ve-marksizmin-esliginde-sosyalizm-dunya-evine-1044732173.html
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hindistan, vladimir lenin, komünist parti, ho chi minh, lev troçki, düğün, karl marx, damat, gelin, evlilik, nikah, stalin, friedrich engels

Hindistan'da dünya evine giren Engels'e yoldaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh eşlik etti

13:33 17.11.2021 (güncellendi: 13:36 17.11.2021)
© REUTERSHindistan Komünist Partisi (Marksist), kısaca CPI(M) mitinginde coşkulu kalabalık yıldız, orak, çekiç amblemi sallarken
Hindistan Komünist Partisi (Marksist), kısaca CPI(M) mitinginde coşkulu kalabalık yıldız, orak, çekiç amblemi sallarken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS
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Solculuk sevgisinin isimlere yansıdığı Hindistan'ın güneyinde solcu düşünce ve eylemin efsanelerinin adaşlarını biraraya getiren düğünlere bir yenisi eklendi.
Kurulduğu 1957 yılından beri Hindistan Komünist Partisi tarafından yönetilen güneybatı eyaleti Kerala'da damat Engels'in nikah törenine arkadaşları Marx, Lenin ve Ho Çi Minh'in katılması, sosyal medyada gündem oldu. Haziranda güneydeki Tamil Nadu eyaletinde ağabeyleri Komünizm ile Leninizm ve minik yeğen Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm isimli damadın evlenmesi de sosyal medyanın diline düşmüştü.
Komünist Partililerin düğününde damat Friedrich Engels ile gelin Bismitha'nın ortada, damadın arkadaşlarından Marx'ın solda, Lenin'in gelinin yanında sağda ve Ho Çi Minh'in en sağda poz verdiği fotoğraflar, medyada yayımlandı.
Mathrubhumi gazetesine göre, Engels ile Lenin kardeşler, Marx ile Ho Çi Minh de partinin yerel bir aktivistinin oğulları. Dört erkek arkadaş, Komünist Partinin aktif üyeleri, ancak Marx, turistik Athirappilly'de yapılan düğüne katılmak için hiper-kapitalist Körfez şehri Dubai'den geldi.
Komünist Parti'nin 60 yıldır yönettiği Kerala eyaletinde orak-çekiç ambleminden geçilmezken Lenin, Stalin ve Troçki gibi devrimci isimler popülerliğini koruyor.
Hindistan- Komünizm - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2021
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Hindistan'da Sosyalizm evleniyor: Düğüne Komünizm ve Leninizm de davetli
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Soğuk Savaş döneminde ABD'den ziyade Sovyetler Birliği'ne yakın duran Hindistan'da Lenin, Stalin, Troçki, hatta resmi Sovyet gazetesi Pravda gibi isimler hala yaygın. Örneğin Tamil Nadu eyaletinin başbakanının adı, MK Stalin.
Hindistan- Altın- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2021
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Sosyal medyanın kutladığı düğün: Komünizm, Leninizm ve Marksizm'in eşliğinde Sosyalizm dünya evine girdi
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