https://tr.sputniknews.com/20211117/hiz-ibresinin-230a-takildigi-kazada-olu-sayisi-3e-yukseldi-1050880057.html

Hız ibresinin 230'a takıldığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi

Hız ibresinin 230'a takıldığı kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi

Konya'da otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla aynı aileden 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T10:13+0300

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yaşam

konya

trafik kazası

ölüm

müdahale

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Konya - Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana gelen kazada, Orhan Karaca idaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı.Karşı şeride geçip ve motoru yerinden fırlayan otomobildeki 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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konya, trafik kazası, ölüm, müdahale