İBB Sözcüsü Ongun: Dövizdeki artış İBB’ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi

İBB Sözcüsü Ongun, "Göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019’dan bugüne döviz kuru neredeyse yüzde 100 arttı. Dövizdeki artış İBB’ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Türk Lirası'ndaki değer kaybı, döviz kurundaki artışla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadelere yer verdi:
"Göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019’dan bugüne döviz kuru neredeyse yüzde 100 arttı. Dövizdeki artış İBB’ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi. 10 milyar TL’ye 2 tane Göztepe-Ümraniye Metrosu yapılıyor. 2 yılda kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 25 km’lik metro kaybettik. Yazık"
Göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019’dan bugüne döviz kuru neredeyse %100 arttı. Dövizdeki artış İBB’ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi. 10 milyar TL’ye 2 tane Göztepe-Ümraniye Metrosu yapılıyor. 2 yılda kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 25 km’lik metro kaybettik. YAZIK