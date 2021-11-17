https://tr.sputniknews.com/20211117/ibb-toplu-ulasim-hizmetleri-muduru-yildirim-10-ayda-130-bin-taksi-sikayeti-geldi-1050885107.html

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yıldırım: 10 ayda 130 bin taksi şikayeti geldi

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yıldırım: 10 ayda 130 bin taksi şikayeti geldi

İBB’ye sadece bu yıl taksilerle ilgili 130 bin şikayet iletildiği ve 6 bin 137 taksi şoförüne yaptırım uyguladığı bildirildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:48+0300

2021-11-17T12:48+0300

2021-11-17T12:48+0300

türkiye

ibb

taksi

şikayet

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Birgün’den Oktay Evsen’e konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, 2020 yılında İBB’ye taksilerle ilgili 99 bin şikâyet iletilirken bu yıl sadece 9 Kasım tarihine kadar 130 bin şikâyet iletildiğini söyledi. Yıldırım, “Hem araca hem de şoföre yaptırımlar uyguluyoruz. Bu yıl yaptırım uygulanan araç sayısı 9 bin 197. Yaptırım uygulamamızın birçok nedeni var. Yol ve yolcu seçme, yolcuya kaba davranılması, trafik kuralı ihlali ve kısa mesafe yolcu almama gibi şikâyetler incelenerek yaptırım uygulandı. Ayrıca yine sadece bu yıl 6 bin 137 taksi şoförüne de toplam 8 bin 6 adet yaptırım uyguladık” dedi.'İBB'nin para cezası kesme yetkisi yok'İBB’nin para cezası kesme ve emniyet birimleri olmadan denetim yapma yetkisi olmadığını da belirten Yıldırım, “Son dönemlerde taksi taşımacılığında yolcu sayısının artmasıyla şikâyet oranlarında da bir artış oldu. İstanbul Otogarı’nda Eylül ayında bir Toplu Taşıma Denetim ve Yönetim Merkezi kurduk. Taksilerde kameralar var ve bu kameralarla denetim yapıyoruz. Denetimi sadece merkezden yapmıyoruz sahada da ekiplerimiz emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte denetimler yapıyor. Bir ihlal tespit edildiği takdirde de işlem yapıyoruz” diye konuştu.'15 bin taksi kamerayla canlı olarak izleniyor'Yaklaşık 15 bin takside kamera sistemi olduğunu ve 3 bin 500 taksiye de bu sistemin 2022’de kurulacağını ifade eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:“Sürücünün kamerası kapatması da suç teşkil ediyor ve bu başlı başına bir ruhsat iptali gerekçesi. Taksileri hem anlık olarak izliyoruz hem de 153 çözüm merkezine yapılan şikâyetlerin ardından kayıtları izleyerek işlem yapıyoruz. Eskiden bu denetim için bir ekip yoktu. Şuan bu denetim sisteminde çalışan 84 personel var ve daha fazla denetim yapıyoruz. Hatta sadece taksileri değil, minibüsleri ve dolmuşları da izliyoruz.”

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ibb, taksi, şikayet