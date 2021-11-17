İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur

"Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş, öyle mi? Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri var. Her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen PKK'nın adımlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. Şehit ailelerine küfredenlere tepki verenler için altını çizerek söylüyorum, 'yavşak' diye ağzı bozuk olanlara sırtını çevireceksin. 15 Temmuz'a 'tiyatro' dediğin için şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin? Askerden, polisten, jandarmadan, komandodan helallik isteyeceksen o evlatlarımızı mücadele ettiği terör örgütlerinin sırtını sıvazlamayacaksın, onlarla sandıkta ittifak etmeyeceksin. Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine eğer sadıksan onlara güvenmeden demokrasiyle beraber yola çıkacaksın. Ama nerede? Menderes'ten helallik isteyeceksen darbecilere sırt çevireceksin. Üniversite kapısında coplanırken içinin yağlarının eridiği başörtülü öğrenciden helallik isteyeceksen 28 Şubatçılara sırt çevireceksin. Kılıçdaroğlu, bir kere samimi ol. Bu millet ne yaparsan yap senin samimi olduğunu anlarsa belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu millete yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, nifak ve fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor."