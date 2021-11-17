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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, "Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T00:21+0300
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politika
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kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.Buradaki konuşmasında, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'a rahmet dileyen Soylu, onun yazdığı, bıraktığı ve emanet ettiklerine sahip çıkmayı Allah'ın kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.Bu ülkenin vicdanını ve inancını savunan partinin AK Parti olduğunu dile getiren Soylu, "AK Parti boynu bükük, helallik arayıp mazisini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır. Türk siyasetinin ismi ak, alnı ak, mazisi ak bir partisidir AK Parti." ifadesini kullandı.Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:'Bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek'Salondakilere "Acaba bu Akşener, İmamoğlu'nun yüzünde gördüğü 'Rabbi yessir'i Kılıçdaroğlu'nda görmüş olabilir mi?" diye soran Soylu şu ifadeleri kullandı:
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur

00:21 17.11.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, "Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur" dedi.
Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Buradaki konuşmasında, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'a rahmet dileyen Soylu, onun yazdığı, bıraktığı ve emanet ettiklerine sahip çıkmayı Allah'ın kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.
Bu ülkenin vicdanını ve inancını savunan partinin AK Parti olduğunu dile getiren Soylu, "AK Parti boynu bükük, helallik arayıp mazisini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır. Türk siyasetinin ismi ak, alnı ak, mazisi ak bir partisidir AK Parti." ifadesini kullandı.
Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:
"Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş, öyle mi? Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri var. Her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen PKK'nın adımlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. Şehit ailelerine küfredenlere tepki verenler için altını çizerek söylüyorum, 'yavşak' diye ağzı bozuk olanlara sırtını çevireceksin. 15 Temmuz'a 'tiyatro' dediğin için şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin? Askerden, polisten, jandarmadan, komandodan helallik isteyeceksen o evlatlarımızı mücadele ettiği terör örgütlerinin sırtını sıvazlamayacaksın, onlarla sandıkta ittifak etmeyeceksin. Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine eğer sadıksan onlara güvenmeden demokrasiyle beraber yola çıkacaksın. Ama nerede? Menderes'ten helallik isteyeceksen darbecilere sırt çevireceksin. Üniversite kapısında coplanırken içinin yağlarının eridiği başörtülü öğrenciden helallik isteyeceksen 28 Şubatçılara sırt çevireceksin. Kılıçdaroğlu, bir kere samimi ol. Bu millet ne yaparsan yap senin samimi olduğunu anlarsa belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu millete yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, nifak ve fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor."

'Bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek'

Salondakilere "Acaba bu Akşener, İmamoğlu'nun yüzünde gördüğü 'Rabbi yessir'i Kılıçdaroğlu'nda görmüş olabilir mi?" diye soran Soylu şu ifadeleri kullandı:
"2023 seçiminin akşamı göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Tarihin en büyük ama en büyük hezimetini 2023'te Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü AK Parti kadroları, Recep Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhur İttifakı'yla beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek. Bu kadrolara hem 2023'ü hem 2053'ü hem de 2071'i gösterecek. Buna inancımız tamdır. Neymiş, bize hesap soracakmış? Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bize neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30-40 şehit geliyordu, neyin hesabını soracak? PKK'yı Türkiye'nin içerisinde yok ettiğimizin, mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun hesabını mı soracaksın bize? Pısırık pısırık el altında FETÖ ile iş birliği tutarken 'Bütün dünya karşımıza çıksa da ben bunları bitireceğim.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya meydan okumasının hesabını mı soracaksın? Bu ülkede uçağa binmek lükstü, zenginler uçağa binerdi. Bugün milletimizin her bir ferdi hava yolunun halkın yolu olduğu bir anlayışa getirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bu partinin 81 ile üniversite açtığının, çocuklarımızın üniversiteye rahat rahat gitmelerinin mi hesabını bize soracaksın? PKK; Ilısu Barajı'nı, Silvan Barajı'nı, Yüksekova Havalimanı'nı yaptırmak istemedi, bize hesap soracaksan bunun hesabını sor."
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