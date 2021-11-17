https://tr.sputniknews.com/20211117/ilkokul-ogrencileri-okul-bahcesinde-bilmem-mi-sarkisi-ile-costu-1050881652.html

İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu

İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu esnada hoparlörden şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısı çalındı. Öğrencilerin... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

rap müzik

okul

ilkokul

müzik

öğrenci

rap

şarkıcı

coşkun sabah

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Küçükçekmece'de bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu sırada, hoparlörlerden Sefo'nun şarkısı çalmaya başladı.'Bilmem mi?' isimli şarkıyı duyan öğrenciler bir anda zıplamaya ve hep beraber şarkıyı söylemeye başladı. Öğrencilerin coşkulu anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Şarkıcı Sefo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak konser için izin istedi.

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istanbul, rap müzik, okul, ilkokul, müzik, öğrenci, rap, şarkıcı, coşkun sabah