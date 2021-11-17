https://tr.sputniknews.com/20211117/ilkokul-ogrencileri-okul-bahcesinde-bilmem-mi-sarkisi-ile-costu-1050881652.html
İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu
İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu esnada hoparlörden şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısı çalındı. Öğrencilerin... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T11:06+0300
2021-11-17T11:06+0300
2021-11-17T11:06+0300
yaşam
istanbul
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okul
ilkokul
müzik
öğrenci
rap
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Küçükçekmece'de bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu sırada, hoparlörlerden Sefo'nun şarkısı çalmaya başladı.'Bilmem mi?' isimli şarkıyı duyan öğrenciler bir anda zıplamaya ve hep beraber şarkıyı söylemeye başladı. Öğrencilerin coşkulu anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Şarkıcı Sefo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak konser için izin istedi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/bilim-insanlari-gunun-her-saati-dinlenebilecek-sarkiyi-buldu-1050859345.html
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istanbul, rap müzik, okul, ilkokul, müzik, öğrenci, rap, şarkıcı, coşkun sabah
İlkokul öğrencileri okul bahçesinde 'Bilmem mi?' şarkısı ile coştu
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu esnada hoparlörden şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısı çalındı. Öğrencilerin eğlencesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Küçükçekmece'de bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu sırada, hoparlörlerden Sefo'nun şarkısı çalmaya başladı.
'Bilmem mi?' isimli şarkıyı duyan öğrenciler bir anda zıplamaya ve hep beraber şarkıyı söylemeye başladı. Öğrencilerin coşkulu anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şarkıcı Sefo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak konser için izin istedi.