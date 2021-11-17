İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz/kış saatine geçilmesi çağrısını yaptı.Sabit saat uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını ifade etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz/kış saatine geçilmesi çağrısını yaptı.
Sabit saat uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını ifade etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."
Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor.